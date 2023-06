Škwor, Olympic, ale třeba také Lou Bega

Během letních prázdnin si na Vysočině přijdou na své nejen turisté, obdivovatelé památek, příznivci koupání, kempování i sportovních aktivit – od cyklistiky přes sjíždění řek až po horolezectví, ale rozhodně i milovníci muziky. Pořadatelé totiž letos lákají v kraji hned na několik velkých festivalů napříč žánry i na řadu menších hudebních akcí.

Jedním z taháků sezony je bezpochyby Magmafest, kultovní rockový festival, který se uskuteční od 11. do 12. srpna v amfiteátru v Jihlavě. Loni se návštěvnost pohybovala kolem pěti tisíc lidí, letos se očekává i vyšší. „Vstupenky ještě k dispozici jsou, ale zájem je opravdu velký,“ potvrdil za pořadatele Radek Sladký.

Mezi hlavní hvězdy festivalu patří podle něj kapela Škwor; ta letos navíc slaví pětadvacetiny a k výročí má nachystanou novou scénu. „Poprvé v historii vystoupí na našem festivalu Tři sestry. Velkým tahákem bude i kapela Dymytry a Horkýže Slíže,“ vypočítal Sladký. Mezi skupinami, jež na akci zahrají, je dále třeba Alkehol, Trautenberk, Harlej.

Jihlavský amfiteátr bude o prázdninách vytížený, od 6. do 8. července jej totiž obsadí pro změnu multižánrový VysočinaFest, jenž nabídne rozsah od popu přes metal až po rap. Návštěvníky potěší plejáda převážně českých a slovenských interpretů – mimo jiné kapely Chinaski, Rybičky 48, Mirai, No Name, Jelen či MIG 21. Chybět nebude ani legendární Olympic. „Česká rocková stálice opět po sedmi letech zavítá do Jihlavy na VysočinaFest! Přijďte do jihlavského amfiteátru oslavit jejich 60. výročí na české scéně,“ lákají pořadatelé. Seznam vystupujících doplní finská formace The Rasmus.

Od 20. do 22. července ožije muzikou i zámecký park ve Světlé nad Sázavou, kde se odehraje tradiční Sázavafest. Ten pravidelně nabízí to nejlepší z domácí scény, vybrané zahraniční interprety a dává prostor i zajímavým mladým kapelám. Krom hudby napříč styly naservírují pořadatelé na několika scénách i program ze světa divadla, filmu či literatury.

Muzika ale přesto dominuje a s ní letos i taková jména jako Kryštof, Monkey Business, Verona, Chinaski, Jelen, Katarína Knechtová nebo Michal David. Česko-slovenský playlist doplní host z ciziny – německý elegán Lou Bega, proslavený hlavně hitem Mambo No. 5.

Na své si přijdou také hudební fandové v Třebíči. I tam si užijí další multižánrovou akci – Polanka summer fest. Koná se poslední červencový víkend a hostí řadu známých kapel a zpěváků – potěšit publikum přijedou třeba Chinaski, Michal Hrůza, Arakain či Vypsaná fiXa.

Prázdniny v Náměšti a Telči

Vysočina v létě uspokojí i příznivce folku – stálicí s hojnou návštěvností jsou Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou, kde se představí množství tuzemských i zahraničních vystupujících. Vedle známých interpretů, jako je Robert Křesťan a Druhá tráva, Jiří Pavlica a Hradišťan nebo Karel Plíhal, předvede svůj um jamajský bluesman Brushy One String, anglické „folkařky“ Lady Maisery či kubánská cellistka Ana Carla Maza.

Sázkou na jistotu je i program festivalu Prázdniny v Telči. Tam během sedmnácti dní na několika scénách vystoupí opět desítky hudebníků, hlavně kultovních folkových jmen. Letošní 41. ročník láká například na Hradišťan, Nezmary, Vlastu Redla, Pavla Lohonku Žalmana, Samsona a jeho partu či Spirituál kvartet. Na scéně Panského dvora zase zazpívají mimo jiné Monkey Business, Tata Bojs nebo Mňága a Žďorp. Festivalový program doplní opět divadelní pohádky.

Na Vysočině nepřijdou v létě zkrátka ani fandové tance. Právě současný tanec, nový cirkus a pohybové divadlo tvoří náplň mezinárodního festivalu KoresponDance. 11. ročník se odehraje 27. června v Praze, hlavní program pak ve Žďáře nad Sázavou od 13. do 16. července. Akce tentokrát sází na téma Architektura a krajina. Skrze tanec a pohyb připomene významné architekty. „KoresponDance letos oslaví 300. výročí úmrtí geniálního architekta, který ve Žďáru zanechal mnoho staveb – Jana Blažeje Santiniho. Pro region je emblematickou osobností a občané jsou na něj právem hrdí. V Praze festival slaví 100. výročí narození architekta Karla Pragera,“ popsala ředitelka festivalu Marie Kinsky. Akce se opět odehraje nejen v areálu Zámku Žďár, ale pronikne i do ulic města.

Celou sérii akcí pak přinesou oslavy 20. výročí zapsání třebíčských památek na seznam UNESCO. Od 14. do 20. srpna se mohou zájemci těšit na bohatý program, jenž vyvrcholí tradičními Slavnostmi tří kápí. V plánu jsou kromě jiného speciální prohlídky, středověké městečko, oživené památky, trhy, výstava, šermířské souboje, ukázky výroby, tanec, historický průvod městem, několik koncertů, divadlo i ohnivá show.