Školní jídelny se učí vařit dietní jídla

Obezita u dětí Vysedávání u počítače či s mobilem v ruce a nedostatek pohybu. To jsou hlavní příčiny, proč v Česku dramaticky roste počet dětí s nadváhou. Má ji celkem 26 procent, z toho přes 16 procent dětí je obézních. Vyplývá to z průzkumu dětských praktiků z loňského roku. S váhou dětí zahýbala i pandemie. Podle Sylvy Skálové, přednostky dětské kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové, dětští pacienti, kteří měli problém se zvýšenou hmotností před koronavirovými opatřeními, přibrali. Sama pozoruje nárůst váhy u třetiny svých pacientů. „Počet nabraných kilogramů je individuální – přibližně od dvou do 15 kilogramů,“ popsala.