Skipasy letos příliš nezdraží

Vše je nachystáno, zima může začít. Tak komentují provozovatelé sjezdovek na Vysočině připravenost na nadcházející sezonu. Milovníky lyžování určitě potěší, že oslovené skiareály neplánují ani zvyšování cen. Za skipasy lidé zaplatí podobně jako před rokem, případně jen o jednotky procent více.

Na některých sjezdovkách došlo i k modernizaci vybavení. Především zasněžování je totiž dle majitelů a správců areálů v současných nejistých zimách velmi důležité.

Asi s největším napětím vyhlížejí zimu na sjezdovce Vysoká u Havlíčkova Brodu. Její provozovatel, spolek Lyžař HB, se v několika uplynulých sezonách nemusel potýkat „jen“ s nepřízní počasí či covidovými omezeními, ale také s dlouholetými majetkoprávními spory s farmářem Miroslavem Hrtúsem.

Vleklé tahanice, které vyčerpaly všechny aktéry, se týkaly možnosti využívat pozemky pod horním zakončením vleku i pod lyžařskou chatou. K třístranné dohodě mezi městem, jehož technickým službám vlek patří, lyžaři a farmářem došlo letos na jaře.

Rýsuje se tedy „normální“ a klidná sezona? „Jsme rádi, že spor skončil nějakým kompromisním řešením. Doufáme, že se teď bude konečně pořádně lyžovat, uděláme pro to maximum,“ uvedl předseda lyžařů Tomáš Kučera. Fungování sjezdovky je ale podle něj hodně závislé na počasí, areál totiž bojuje s nedostatkem vody a hlavně elektřiny.

„Kvůli omezenému příkonu mohou běžet nejvýš čtyři sněžná děla naráz, a to ještě jen tak tak. To je samozřejmě rozdíl, než když někde spustí děl osm. Nám pak zasněžení trvá déle a nemůžeme vhodné podmínky využít na maximum,“ popsal Kučera. A ač lze svah za zhruba čtyři dny zasněžit, udělat si u toho zároveň i zásoby sněhu je podle něj takřka nemožné.

„Poté se může snadno stát, že to, co jsme čtyři dny zasněžovali, při oblevě vzápětí odplave. To si s ohledem na to, jak je jeden den výroby sněhu nákladný, nemůžeme dovolit,“ řekl předseda.

Přípravy na sezonu ale spolek nepodcenil – instalovány byly například zábrany, aby vítr neodfukoval sníh mimo svah. Připraven je vlek, technika, včetně zánovního čerpadla z roku 2021. Změny se dle Kučery neplánují ani na poli cen.

Zatěžovat více peněženky návštěvníků nechtějí ani na dalších sjezdovkách. „I když se ceny všeobecně zvedly, my je necháme při starém,“ okomentoval Karel Klapač, provozovatel skiareálu na Harusově kopci u Nového Města na Moravě. Tam prošlo úpravou a vylepšením například parkoviště.

Především na zdokonalení zasněžování zapracovali na Šacberku u Jihlavy. „Naší snahou je vypilovat vše tak, abychom doháněli absenci zimy. Takže jsme upravovali technologii a měnili sněžná děla za modernější,“ přiblížil provozovatel sjezdovky Pavel Havlíček. Ceník dle jeho slov hotov není, ale pokud se ceny zvednou, tak jen mírně.

Obdobné plány mají s jízdným i na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí. Stejné částky jako minulou zimu zaplatí lidé na Křemešníku, v Lukách nad Jihlavou či na Čeřínku.