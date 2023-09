Šimoníček: Věřím, že na finále dosáhneme

Uplynulou sezonu měly oba volejbalové celky Dukly Liberec rozjetou parádně. Muži skončili po základní části extraligy druzí a triumfovali v Českém poháru, ženy dlouhodobou část dokonce už potřetí v řadě ovládly. Pod Ještědem se užuž spřádaly plány na dvojité finále, jenže ani jeden z celků se nakonec v play off vytouženého extraligového boje o titul nedočkal. Liberečtí volejbalisté obsadili nepopulární čtvrtou příčku, hráčky Dukly dosáhly podruhé v řadě na bronz. Dlouholetý ředitel VK Dukla Liberec Pavel Šimoníček hovoří o změnách v kádrech, akademii mládeže, plánech na novou sezonu či o populárních domácích dvojzápasech. Muži začnou sezonu 14. října, ženy o týden dříve.

Minulá sezona byla pro volejbalovou Duklu jubilejní, už 75. od jejího vzniku, přičemž do Liberce se klub přesunul v roce 1969. Jaká tedy byla z pohledu splněných či nesplněných ambicí?

Mám velkou radost z bronzové medaile žen a všechny naše fanoušky potěšil výkon našich mužů při vítězném zápase ve finále Českého poháru. V celé sezoně jsme si užili spoustu vítězství, ženy byly první, muži druzí po dlouhodobé části. Play off jsme začali výborně čtvrtfinálovými zápasy, v semifinále nám bohužel zranění, momentální forma a u mužů i chybějící štěstí nedovolilo pořádat finálová utkání.

Jak si ceníte jako ředitel toho, že liberecký klub, několik sezon už i s ženským týmem, patří stále k české elitě?

Je to až neuvěřitelné, že v tak těžké konkurenci, která je v Česku stále větší, se s Duklou stále musí počítat už takových let. Navíc šest sezon i v ženské kategorii.

Sportovní Dukla patří ve všech svých sportovních odvětvích pod ministerstvo obrany a Armáda ČR má na rozpočtu vašeho klubu velký podíl. Jaký je procentuálně a jak se daří v této nelehké době shánět další sponzory, aby liberecké volejbalové týmy hrály dál na špičkové úrovni?

Volejbal patří v České republice mezi takzvaně malé sporty a bez podpory státu, kraje, svazu či města se neobejde žádný tým tady a většina ani v Evropě. Volejbalová Dukla je na tom pochopitelně stejně a má to štěstí, že už 75 let patří mezi sporty podporované Armádou ČR, která náš tým podporuje více jak z poloviny celkového rozpočtu. Mám radost, že se náš sport líbí spoustě lidem, kteří pomáhají Dukle i finančně, za což jim patří obří dík, protože bez nich bychom nedokázali být tolik let stále na vysoké úrovni.

V roce 2011 jste založili mládežnickou akademii, jak jste spokojený s jejím vývojem?

Těší nás, že naše mládežnická akademie vyprodukovala pro nadcházející sezonu pro naše dospělé extraligové A-týmy značnou část soupisky. V mužích se můžeme těšit na výkony pěti odchovanců, v ženách dokonce sedmi odchovankyň. V minulé sezoně se většina z nich připravovala v našich B-týmech hrajících druhé nejvyšší soutěže v seniorské kategorii, v nichž jsme obsadili třetí místo v mužích, v ženách dokonce první. Ve svých kategoriích do 22, 20 a 18 let byly dívky první, druhé a první, chlapci čtvrtí, čtvrtí a pátí. To z Dukly dělá jeden z nejlepších klubů s mládeží, za což patří dík našim trenérům, kteří pracují ve městě s velkou volejbalovou tradicí, ale zároveň čelí při náborech silné konkurenci ostatních sportů a jiných velkých měst.

U obou týmů dospělých zůstali hlavní trenéři, u mužů Martin Démar, u žen Libor Gálík, sázíte tedy na koncepční práci?

Určitě, dlouhodobými kontrakty jim vytváříme podmínky pro práci s mladými hráči a vyjadřujeme tím i důvěru v jejich práci.

V týmech se událo hodně změn a dohromady se objevilo čtrnáct nových jmen. Jak tedy budou vypadat kádry a na koho se mohou fanoušci těšit?

Jak jsem řekl, těšit se mohou na naše odchovance a k tomu máme i pár nových hráčů a hráček ze zahraničí. Z příchozích v týmu mužů jsou to blokař Urueňa z Peru a univerzál German Johansen z Argentiny. Přivedli jsme i hráče z širšího kádru českého nároďáku, blokaře Trojanowicze a smečaře Sudu, kádr doplnili i mladíci Červa se Svobodou. Z cizinců zůstali Kubánec Nivaldo, Estonec Maar a Lotyš Jemeljanovs, z Čechů Lukáš Démar, Ticháček a mladí Bryknar, Staněk a Pavlíček. Do týmu žen přišly z cizinek Slovenka Herdová, reprezentační smečařka, na nahrávku Američanka z Havaje Robins-Hardyová a na blok Brazilka Mellová. Družstvo dále posílily české hráčky Vyklická, Kateřina Kvapilová, Pragerová, Formánková a Démarová-Stavinohová. Ze zahraničních volejbalistek tu zůstaly Slovenka Nikola Kvapilová a Ukrajinka Frankevyčová, z českých hráček naše odchovankyně Šulcová, Dvořáková, Javůrková, Kolářová a Fixová.

Jak důležitý je pro tým velezkušený nahrávač Lukáš Ticháček, jenž si i ve 41letech drží skvělou formu?

Kdo viděl loňské výkony tohoto hráče, tak si to užil a viděl jeho klíčovou roli. Těším se na další zážitky na hracím poli s ním a jsem zvědavý, jak mu bude sekundovat talentovaný nahrávač Bryknar.

V minulé sezoně jste měli hodně domácích dvojzápasů, kdy hráli v jeden den muži i ženy. Jak se to osvědčilo a kolik jich chystáte pro nový ročník?

Budeme se snažit i dál o co největší počet dvojutkání. Většina fanoušků si na to zvykla a je to zajímavé porovnání těchto dvou úrovní volejbalu, kdy mnozí říkají, že jde o úplně jiný sport se stejnými pravidly. Myslím, že je to pro spoustu diváků atraktivní a doufám, že i zábavné.

Jaké jsou sportovní cíle pro příští sezonu, v Liberci se od ročníku 2018/19 nehrálo extraligové volejbalové finále...

...loni jsme byli blízko, tak se nám to snad už povede v letošní sezoně, i když konkurence je obrovská a ostatní týmy jsou silné. U mužů má zálusk na finále šest, sedm týmů, u žen určitě pět. Když budeme mít trošku štěstí a diváci nám pomohou, tak věřím, že na finále dosáhneme.

Na konci července náhle zemřel Vlastimír Lenert, jedna z legend volejbalové Dukly, špičkový blokař a člen liberecké ‚zlaté éry‘. Chystáte nějakou pietní vzpomínku?

Vlastík byl příkladem člověka, který toho hodně dokázal a zůstal skromný a kamarádský. Jsem rád, že v poslední sezoně přišel na spoustu našich utkání a užili jsme si atmosféru, kterou měl celý život tak rád. Dne 14. října, při prvním domácím zápase, si na něj zavzpomínáme a jeho památku uctíme minutou ticha.