Seznamte se s autonomním řízením

Auto, do kterého nasednete, zadáte cíl cesty a můžete si klidně číst, koukat na film nebo spát, zatímco vás samočinně doveze až do cíle vaší cesty… Dosud spíše zbožné přání, i když technologie umožňující autonomní řízení se rychle vyvíjejí a jsou v menší či větší míře implantovány do moderních automobilů.