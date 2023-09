Šéf volejbalu v Ústí: Čekám revoluční rok

Ve volejbalovém Ústí nad Labem nezůstal po minulé extraligové sezoně kámen na kameni. Takřka kompletně se obměnil tým, nový je i trenér a manažer. „Tahle sezona bude revoluční,“ hlásí ústecký generální manažer Miroslav Přikryl. Ten na svém postu sice zůstává, ale už na řízení klubu nebude sám. Hrajícím sportovním ředitelem se stal Marek Beer.

„Cítím už určitou vyhořelost a rutinu, s níž to dělám, je potřeba nahradit nějakým mladickým přístupem. A už taky musím mít v hlavě nějakého nástupce, aby to nebyl pro ústecký volejbal nějaký šok, až skončím,“ říká funkcionář, jenž působí v Ústí nepřetržitě od roku 1987. Nejprve jako hráč, později trenér, nyní už dlouhá léta šéf klubu. 36 let na jednom místě, rarita! „Dřív to bylo běžnější, ale v dnešní moderní době to asi ojedinělé je,“ přikyvuje Přikryl.

Novým trenérem Ústí se stal Ondřej Žaba. „Těch variant bylo víc, ale rozhodli jsme se zkusit mladého kouče, protože umí pracovat s mladými hráči, na kterých chceme náš tým stavět,“ vysvětluje šéf angažování 27letého benjamínka, který má zkušenosti z mládežnických reprezentací.

Výraznou obměnou prošel během letní přestávky také hráčský kádr. Kariéru ukončil Vodvárka, na trenérskou dráhu se dává Šídlo, Kopecký míří do zahraničí. Srb se vrací do Benátek, Suda do Liberce a Baláž do Karlových Varů. Pryč je i Uzbek Sobirov. Posilami jsou Kanaďané Levi Olson (smečař) a Navreet Singh Suhan (blokař). Na nahrávku přichází z týmu pražských Lvů Ukrajinec Ivan Pliasetskyj, na post univerzála Ústí získalo Tomáše Hendricha z Liberce. Osvědčení hráči, co tu byli, už se chtěli posunout výš herně i finančně. Proto jsme museli sáhnout po mladší generaci. Určitou kvalitu v týmu vidím, jsou tu vesměs mládežničtí reprezentanti. Když pozoruji, jak se tvoří ostatní kádry, asi nebudeme černý kůň extraligy, ale mělo by to stačit na záchranu. Třináctý celek tabulky jde do baráže, tomu se chceme vyhnout,“ přeje si Přikryl. Doufá však v lepší sezonu. „Vyšší cíl je pro nás dostat se do play off či aspoň do předkola, to by pro nás byl velký úspěch.“

Ústí od začátku srpna trénuje, odehrálo již tradiční turnaj v Dřevěnicích, který však významně ovlivnilo počasí.

„Stihli jsme jen tři zápasy ve skupině s bilancí 2:1, pak už turnaj uťaly lijáky a rozhodoval los. Klasicky kámen, nůžky, papír. A to moc neumíme, dopadli jsme špatně a skončili až sedmí,“ směje se ústecký šéf.

V přípravě je zatím včetně juniorů čtrnáct hráčů, kouč Žaba přišel s novinkou. „Chystá se krátkodobé soustředění, což u nás nebývalo zvykem, ale trenér považuje za nutnost, aby se tým trochu poznal. Vidím tam trošku nový přístup, snad to k něčemu povede i na hřišti,“ doufá Přikryl.

Minulá sezona skončila pro Ústí nad Labem obrovským rozčarováním, nedostalo se ani do předkola play off.

„Čekali jsme od sezony daleko víc. Předpokládali jsme, že budeme bojovat o play off minimálně z předkola. Předposlední místo v tabulce je pro nás velkým zklamáním,“ neskrývá manažer.

Po třech letech pak v Ústí skončil zkušený kouč Vladimír Vašina. „Dopředu bylo dohodnuté, že Vašinova mise u nás bude tříletá, což jsme dodrželi. A teď jsme si řekli, že dál půjdeme každý svou cestou, rozešli jsme se v dobrém,“ tvrdí Přikryl. Vašina dosáhl největšího úspěchu s týmem hned ve své první sezoně, kdy Ústí skončilo třetí v domácím poháru a páté po základní části extraligy, což mu zajistilo po dlouhé době účast v evropských pohárech a konfrontaci s chorvatským týmem Mladost Záhřeb.

Vašina skončil: Tříletá mise kouče Vladimíra Vašiny v Ústí skončila, nahradil ho Ondřej Žába. | foto: Ondřej Bičiště

V play off Ústí nechybělo šest let v řadě, v uplynulé sezoně se mu tradiční postupový cíl začal hroutit po vánočních svátcích. „Druhá část základní části extraligy se nám vůbec nepovedla, hlavně proto jsme náš cíl nedokázali splnit,“ mrzí Přikryla. Bude letošní sezona s omlazeným kádrem a s novým trenérem úspěšnější?