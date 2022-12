Šéf strážníků končí, v důchodu nebude

Pracoval jsem tehdy ještě u státní policie. Nastupoval jsem do služby a jeli jsme s kolegou zkontrolovat na pětatřicítku k Týnišťku kamion, kterému praskla hřídel a musel stát na silnici přes noc. Výstražný trojúhelník tam nebyl a krátce před naším příjezdem do stojícího náklaďáku narazil jiný kamion, který si stojícího neoznačeného náklaďáku nevšiml a hodil ho v té rychlosti 15 metrů do pole. Byl to hrozný náraz, zdemolovaná kabina. Z ní vylezl jako zázrakem řidič. Horší to bylo se spolujezdcem, který zůstal zaklíněný. Když jsme ho vyndali, zjistili jsme, že má nohu v kotníku utrženou. Popadl jsem kus drátu, který koukal z rozmlácené kabiny a natvrdo jsem mu nohu zaškrtil. Vykrvácel by.

Zraněný měl neuvěřitelné štěstí, protože v tu chvíli tam zastavil lékař se zdravotní sestrou, kteří tudy soukromě cestovali a vozili s sebou lékařský kufřík. Doktor mu poskytl první pomoc. Já ještě rychle běžel do pole hledat botu s utrženou nohou. Letěl jsem, baterkou si svítil do hlíny a našel ji. Ještě jsem volal na záchranku, ať zastaví, podal jsem jim do sanity botu s nohou a odfrčeli do nemocnice.

Asi po roce jsme měli na pětatřicítce dopravní akci. Zastavil kamion, vylezl z něj řidič a spolujezdec s hůlkou. Vysvětloval jsem jim, že ani nemuseli vypínat motor, že děláme jen běžnou kontrolu. Oni ale, že rádi zastavili, že tady nedaleko měli dopravní nehodu. A spolujezdec začal vyprávět o dobře známém případu. Co už jsem ale vědět nemohl, bylo to, že spolujezdci utrženou nohu v nemocnici v Lomnici nad Popelkou lékaři skutečně přišili. Sice musí používat hůlku, ale noha je citlivá a funguje. Ještě čtyři roky se za mnou stavoval a vozil mi slivovici.