S dronem proletěl zámky i nemocnicí. A míří na hvězdárnu

Proletěl Vranovým mlýnem, který se bourá, ale taky interiéry zámku ve Valticích nebo zámečku Pohansko. Natáčel dokonce operační sály za běžného provozu. Jakub Hotař z Břeclavi dělá poutavá videa pomocí dronu.

Vzpomenete si na nejvíc adrenalinové natáčení?

Každé místo mělo svá specifika. Nejtěžší na vyřizování bylo asi natáčení na brněnském letišti Tuřany a v břeclavské věznici. Co do náročnosti bych zmínil video z břeclavské nemocnice, které v těchto dnech dokončuji a předávám. Natáčet operační sály s dronem za běžného provozu není úplně jednoduché. A samozřejmě památky, jako jsou zámky a kostely, mají také svůj specifický adrenalin, hlavně tedy kvůli extrémně drahému vybavení, kolem kterého létám.

Nedávno jste natáčel uvnitř valtického zámku, kde je drahý a vzácný inventář. Neměli správci strach?

Správci nevím, ale já ano. (usmívá se) Samozřejmě ten adrenalin tam vždycky je, zvláště když létáte kolem obrazů za miliony, unikátních barokních varhan či vybavení pamatujícího Marii Terezii. Poslední dobou se vždy klientů ptám, co tam mají nejdražšího a jestli se o to bojí. Ale nejen na zámku se najdou drahé věci. V baru jsem létal kolem police s drahými destiláty, v nemocnici jsem prolétával CT, v blízké době mám naplánováno třeba natáčení v showroomu Porsche. Dron prostě nesmí padat! (usmívá se)

Já tak úplně ty památky nevyhledávám, respektive nechci se zaměřit pouze na ně. Všeho všudy jsem létal ve třech zámcích a jednom kostele. A všude mne čekalo naprosto vřelé přijetí. Natáčíte venku i v interiérech. Co je těžší? Nejtěžší je legislativa. Venkovní prostor spadá pod Úřad civilního letectví a ten letový prostor pro drony silně reguluje. Dalším aspektem jsou i lidé, kteří nemají pro drony zcela pochopení a mnozí vám to často dávají důrazně najevo. Bohužel, když máte na očích FPV brýle a ve vzduchu třeba vybavení za 30 tisíc korun, nejste úplně v pozici vhodné pro argumentaci. Proto létám raději v interiérech. Je to z mého pohledu i zajímavější, prolétnout pod židlí nebo skrze dveře, tak trochu netradičně suplovat pozemní kameru, samozřejmě se silným přesahem, který poskytuje právě FPV dron.

Jak dlouho jste s dronem trénoval, než jste se odhodlal natáčet i uvnitř památek? Cvičíte s dronem pravidelně?

Popravdě, s dronem už moc necvičím. Na louku nebo do lesa jdu s dronem pouze tehdy, pokud provedu nějakou technickou či softwarovou úpravu a potřebuji zjistit, jestli vše funguje. Často z tohoto důvodu létám i doma v obýváku, k neutuchajícímu nadšení své ženy a psa. S drony létám již přibližně osm let, dlouhou dobu jsem létal klasické drony od společnosti DJI, tedy „chytré drony“, které prakticky už nepotřebují pilota. Startují samy, vrací se samy, dokážou obletět předem naplánovanou trasu a vyhnou se překážce v případě potřeby. Pro filmaře nebo fotografy je to splněný sen, pro piloty je to už trošku nuda. Proto jsem asi před dvěma lety začal pronikat do tajů FPV létání a byla doba, kdy jsem trénoval opravdu třeba šestkrát týdně. Létáte, padáte, opravujete a znovu. Samotné natáčení v interiérech jsem začal teprve na počátku tohoto roku, po zralé úvaze a vlastním sebepřesvěčování, že na to už asi mám.

Hloupý dron: „Já FPV dronům říkám „Hloubp drony“, Jedná se opravdu jen o fám, motory, vrtule a řídící jednotku, vše ostatní je na pilotovi,“ říká Jakub Hotař.

Stalo se někdy, že vám dron spadl?

Mnohokrát. Když začínáte létat s FPV dronem, musí si hlavně váš mozek zvyknout na realitu, kterou vidí v brýlích. Ze začátku to není nic příjemného. Tyto drony mají také mnohonásobně vyšší výkon než standardní drony „z krabice“, na stovku (100 km/h) se můžete dostat lusknutím prstu, navíc když si odmyslíte všechny stabilizace, které drží dron ve vzduchu a které mu pomáhají například ve vyhýbání se překážkám, jsou pády a nárazy naprosto běžné. Samozřejmě, pokud létáte u klienta v interiéru, náraz si prostě nemůžete dovolit. Já těmto FPV dronům říkám „hloupé drony“, jelikož se jedná opravdu jen o rám, motory, vrtule a řídicí jednotku, vše ostatní je na pilotovi. Tyto drony jsou uzpůsobeny k pádům, často mají odolný karbonový rám a každý pilot by měl být schopen opravy. Na internetu se dají koupit součástky, a proto často ležíme v návodech, opravujeme a opravujeme.

Která další místa byste rád natočil?

Líbilo by se mi i nějaké technické muzeum, v nejbližší době plánuji proletět hvězdárnu v Brně na Kraví hoře.