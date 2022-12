S čím při investování počítat aneb pozor na podvodníky

Limity na spořicím účtu začínají na 200 000 korun (Fio, Česká spořitelna, Komerční banka) a končí na milionu (Moneta, ČSOB), limity neuplatňuje například Max banka (dříve Expobank). Co když máte peněz víc? Můžete využít účtů ve více bankách – založit si spořicí účet jde jednoduše online, takže by neměl být problém rozložit finance mezi více bank. Navíc to má tu výhodu, že zákonné pojištění vkladu do 100 000 eur bude platné u každé z nich. Možná jste ale odvážnějšího naturelu a láká vás investování. Popravdě ani nemusíte být moc dobrodruzi – stačí párkrát na internetu hledat výrazy jako „zhodnocení“ nebo „úroková sazba“ a začnou se na vás valit reklamní nabídky, jejichž hlavním smyslem je výzva INVESTUJTE (s námi).

Těžko radit, kdo pro vás bude ten nejlepší investiční poradce. Nabídek a možností jsou stovky, ba tisíce a každý investor preferuje trochu odlišný přístup. Pro někoho bude vhodný zaběhnutý kolos kamenné banky, jiný se zhlédne v investičním poradci na YouTube. Vydělat i prodělat můžete u obou. Abyste nešlápli vedle, měli byste vědět, na co si dát pozor, ještě než na nějakou nabídku kývnete. Vaše peníze jsou totiž velkým lákadlem pro ty, kdo by chtěli, aby to byly jejich peníze... Tak se i na investičním poli můžete setkat s podvodníky, i když se tváří velmi fundovaně. Kdy zbystřit a začít vše důkladně prověřovat?

foto: Zdroj: Kruk.cz

Investice se tváří jako garantovaná – Investice je vždy riziková, garantovaný výnos v tomto případě neexistuje – na rozdíl třeba od úložky v bance (která je státem skutečně garantovaná do výše 100 000 eur) je u investic garance jen slovo, které vám dává ten, komu svěřujete peníze. A v tom případě je velký rozdíl, jestli je to renomovaná společnost, nebo pan Novák, který si včera natočil video a sestavil stránky slibující snadný pasivní příjem…

– 30 procent ročního zisku. Nebo raději 50 procent? Zní to báječně a v souvislosti s uváděnou inflací kolem 18 procent to ani nevypadá bláznivě. A ačkoli se může stát, že investice do správných akcií za rok vydělá i více, riziko, že se to nepovede a naopak budete ve ztrátě, je opravdu veliké. Pokud někdo takový zisk slibuje jako jasnou a bezpracnou věc, dost pravděpodobně lže. Investice zamlčuje poplatky - Nepočítejte s tím, že by někdo spravoval vaše peníze, aniž by z toho něco měl. Poplatky jsou standardní součástí investování. Mohou být vstupní, výstupní, za roční správu... některé, nebo i všechny. Pokud někdo o poplatcích mlčí či mlží, nejspíš je má nastaveny tak, že by vás jejich výše porazila. Nebo rovnou počítá s tím, že vezme vaše peníze a pak už se vám nikdy neozve.

– Udičku může naivním klientům házet Leoš Mareš, Jaromír Jágr, Lucie Bílá… Oni sami to tedy na 99,999999 % nedělají, to jen někdo zneužil jejich fotografii, toho, že jsou známí jako bohatí lidé, a doplnil vše texty lákajícími na jednoduchý zisk. Zázračný, jednoduchý... – Investování není klikání na červené nebo zelené tlačítko, na plus nebo minus, na OK nebo NO. Pokud vám někdo slibuje zázračný a jednoduchý způsob tímto způsobem, lže. Kdy určitě ukončit konverzaci (ať už e-mailovou, chat, či telefon) a dál se s obchodníkem-podvodníkem nebavit?

Když chce, abyste mu poslali kód, který vám přišel na mobil.

Když chce, abyste s ním sdíleli obrazovku svého počítače.

Odůvodnění typu „já vám to v počítači nastavím, ono je to složité“ je prvním krokem k tomu, aby se vám například naboural do internetového bankovnictví a přeposlal vaše peníze sobě (nejlépe přes několik účtů podobných důvěřivců, jako jste byli vy). Nebo aby si s vašimi doklady založil bankovní účet na vaše jméno, jehož správu však bude mít ve svých rukou on. A na který si nechá poslat třeba půjčku z banky.

Co dělat, když chcete investovat?