S chmelem pomáhají především cizinci

Vedle češtiny zní při sklizni chmele mezi chmelnicovými sloupy nejčastěji bulharština, maďarština, ukrajinština, rumunština či slovenština.

Zatímco Češi pomáhají pěstitelům hlavně s odbornějšími pracemi, zahraniční brigádníci obstarávají práci, na kterou žádnou speciální kvalifikaci nepotřebují. Podle pěstitelů jsou zahraniční brigádníci nepostradatelní.

Celý magazín

„Na práce ve chmelnicích nabírají pěstitelé brigádníky z celé Evropy, nejčastěji z východních států až po Baltské státy. Bohužel Češi nepokryjí všechny pozice, které jsou potřeba, bez zahraničních pracovníků se neobejdou,“ konstatoval předseda Svazu pěstitelů chmele ČR Luboš Hejda.

Ruskem vyvolaná válka na Ukrajině vzala pěstitelům velké množství brigádníků z Ukrajiny. „To nás hodně mrzí, protože chlapi z Ukrajiny uměli pracovat na česačkách u strojů, mívali řidičské průkazy na traktory,“ dodal Hejda.

Menší výdělek

Čechy práce na chmelnicích už tolik neláká jako v minulosti, kdy na chmelové brigády jezdily celé party. Výdělek pro ně není teď tolik atraktivní, aby se jim na dobu sklizně vyplatilo uvolnit ze zaměstnání. Češi pak chybí především na odbornější práce, kde je potřeba určitá kvalifikace.

„Sehnat pomocnou sílu na ruční práce ve chmelnici či na česačku není až takový problém, chybí ale odborné profese – řidiči traktorů či strojníci na česačky a sušárny. Lidi na tyto pozice sháníme už od jara. Jsou tu i chlapi v seniorském věku,“ potvrdil chmelař Pavel Kozlovský ze Stekníku.

Šestasedmdesátiletý pan Václav dohlíží na česačky na hospodářství ve Stekníku, aby se obří česací stroj, který odděluje chmelové šišky od stonku, nezadrhl. „Jezdím sem už čtyřicet let. Když jsem ještě chodil do zaměstnání v dopravním podniku, bral jsem si každý rok volno, to se dneska mladším už nechce. Ve svém věku už bych na chmele nemusel, ale chci,“ říká.

„Za tu dobu se tu většinou známe a je tu prima parta lidí. Mám to jako zpestření, s místními se už za tu dobu dobře známe.“

Se sklizní chmele na Účelovém hospodářství pomáhá zhruba stovka pracovníků, velká část jsou právě zahraniční brigádníci.

Práci jim tady zprostředkovávají pracovní agentury. Ubytováni jsou na ubytovnách přímo v areálu zemědělského objektu. „Ze zahraničí tu máme brigádníky z Bulharska, Rumunska či partu studentů ze Slovenska,“ dodal Pavel Kozlovský.

Práce je tu pořád

Chmelaři ale nepotřebují brigádníky jen v době sklizně, tedy na přelomu srpna a září. Potřeba jsou i na jarní práce ve chmelnicích - na drátkování chmelnic, řezání babek rostlin a jejich zavádění.

Čeští chmelaři letos očekávají, že by mohli sklidit kolem šesti tisíc tun. V současné době se chmel pěstuje na zhruba 4 873 hektarech, nejvíce na Žatecku.

Velká část chmele ale míří na export, nejčastějšími destinacemi jsou Japonsko nebo Čína.