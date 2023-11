Rozhýbejte tělo i obličej. Na festivalu Life!

Aktivity, které organizátoři festivalu chystají, zaujaly i známou fitness trenérku Hanku Kynychovou, modelku Hanku Vágnerovou a Ondřeje „Cvičku“ Sokola. Možná se tak v pavilonu G1 setkáte i s nimi.

A co vás čeká? Množství posilovacích strojů, jejichž správné používání vás naučí profesionální trenéři z prémiového brněnského klubu ZONE4YOU. O víkendu nebudou chybět ani skupinové lekce, jako jsou body pump, tabata, jóga či pilates. Po náročném sportovním výkonu si můžete dopřát i relaxační masáž nebo probrat regeneraci s fyzioterapeuty.

Poznejte složení těla

Pokud chcete lépe poznat stavbu svého těla, nechte se změřit na přístroji InBody. Zjistíte, kolik procent vaší hmotnosti tvoří tuky, svaly či voda. Když nebudete spokojení a budete chtít něco změnit, výživoví poradci vám pomůžou s úpravou jídelníčku.

Cvičení už od mládí

Ve fitness zóně najdou vyžití i děti, pro které je připravená fitness dráha. Tu si můžou zkusit proběhnout rovnou na čas. A soutěžit se bude i ve výdrži na hrazdě.

Se zdravím poradí lékaři

Nový projekt HEALTHY Life!, do kterého se zapojili odborníci z Fakultní nemocnice u svaté Anny, vám odhalí zajímavé informace o vašem zdraví. V sobotu vás čeká určování krevních skupin, v neděli si zase můžete nechat zkontrolovat kožní znaménka nebo získat informace o tom, jak se zbavit akné.

Procvičíme i obličej

Moderátorka Marta Dřímal Ondráčková založila v roce 2020 projekt Udrž ksicht a nejen své sledující na Instagramu učí, jak procvičovat obličejové svaly. Obličejovou jógu vám představí v sobotu 25. listopadu přímo v pavilonu G1.

Festival Life! se koná od 24. do 26. listopadu na brněnském výstavišti. Otevřeno je od 9 do 18 hodin, v neděli pouze do 16 hodin. Základní vstupné stojí 250 korun, on-line ho pořídíte o padesát korun levněji. Více informací najdete na www.festivallife.cz.