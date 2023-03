Rocková show plná rekordů

Jednou z posledních hvězd, kterou odtajnil letošní Rock for People, který ovládne Park 360 na hradeckém letišti 8. června, je kalifornská čtyřčlenná formace Papa Rouch se skoro třicetiletou kariérou, s miliony prodaných desek a nominacemi na Grammy. „Mezi fanoušky jméno Papa Roach rezonovalo už delší dobu, takže máme velkou radost, že přání plníme,“ uvedl ředitel festivalu Michal Thomes.

Zřejmě nejvýraznějším headlinerem bude americký rap-punkový muzikant a herec z Clevelandu Machine Gun Kelly (MGK). Mnozí ho znají i díky tomu, že jeho partnerkou je hollywoodská hvězda Megan Fox ze série akční podívané Transformers. Colson Baker alias MGK si zase zahrál jednoho z členů metalové legendy ve snímku Hnüs z roku 2019.

Celý magazín

Mezi největší hvězdy patří dále Muse, Slipknot, The 1975, Simple Plan, X Ambassadors, Anti-Flag, nebo Incubus. „Rock for People posouvá hranice a dostává se mezi špičky evropských festivalů,“ říkají sebevědomě pořadatelé jedné z největších hudebních přehlídek v zemi. To potvrzuje i to, že se podnik dostal mezi top 10 nejlepších festivalů v Evropě v prestižních cenách European Festival Awards v kategorii Best Medium Festival do 40 tisíců návštěvníků.

„Je skvělé, že naše práce je vidět na mezinárodní úrovni, na Rock for People hrálo i několik hvězd, které jsou v této anketě nyní mezi top 10 objevy roku jako Turnstile, Holly Humberstone a Yard Act,“ říká Thomes.

Vánoční adventní kalendář před časem odhalil dalších 24 jmen pro 27.ročník, například Ashnikko, Mod Sun, Polaris, Nothing More, Beauty School Dropout, Bury Tomorrow, Stand Atlantic, The Chats, Landmvrks, Sueco, Giant Rooks, Man with a Mission, Picture This, Nothing, Nowhere, Vypsaná fiXa, Stray From The Path.

Na Boží hod vánoční pořadatelé oznámili speciálního hosta Václava Neckáře & Bacily, kteří vystoupí v tradičním retro okénku, jež každým rokem s úspěchem boří mezigenerační hranice. Loni měl úspěch Ivan Mládek a Banjo Band, v minulosti třeba Olympic a hlavně Karel Gott. Historicky nejdražší seznam hostů, jak to tvrdí Rock for People, nabídne velké show na jednom z největších evropských pódiích. Německou scénu, které přezdívají Fat Lady, poprvé sestavili loni na jaře před 26. ročníkem.

Rock for People se znovu uskuteční v Parku 360, který má festival v dlouhodobé správě. Areál chce být do roku 2030 energeticky soběstačný. „Festival se snaží být průkopníkem v oblasti ekologie a společenské odpovědnosti. Klade důraz na obnovitelné zdroje, má pódium poháněné vodíkem, což byla v roce 2021 česká premiéra, solárními panely a větrem. Na festivalu se měří uhlíková stopa a třídí 17 druhů odpadů,“ říkají organizátoři. Festival je bezbariérový a na koncert legendy české scény vždy pozve stovku hradeckých seniorů.

Rock for People také doplnil seznam vystupujících o několik domácích, jde třeba o kapelu Tata Bojs. „Každý den bude mít svého českého nebo slovenského headlinera,“ prozradil Thomes. Dalšími jsou Vypsaná fiXa, Wohnout a Horkýže Slíže. FiXa odehraje special výroční set ke 20. výročí desky Bestiálně šťastní. Zdejší scénu zastoupí numetalisté Cocotte Minute, česká hiphopová klasika PSH Live Band či písničkářka Aiko.

V doprovodném programu dojde na AZ kvíz s Alešem Zbořilem, který si po loňském úspěchu vysloužil programový slot na každý den. Dále tu bude Terapie sdílením Live v režii Ester Geislerové a Honzy Vojtka a divadelnětaneční představení Muž z Malty v podání Dekkadancers. Mezi dalšími nově oznámenými československými interprety jsou Annabelle, Brando’s Eyes, Bratři, Horrible Creatures, Insania, Kašpárek v Rohlíku, Kluci, Lety Mimo, Radosta, The Silver Spoons a Sunset Trail.

Festival podporuje mladé české talenty, začínající kapely mají šanci zahrát si před několikatisícovým publikem. Každý může nominovat kapelu a hlasovat pro její účast na Rock for People. Více se dozvíte na Facebooku festivalu.

Nadšené ohlasy měl loni skoro dvouhodinový koncert americké pop-punkové legendy Green Day. Ve velkém vedru si na ně počkal bezpochyby rekordní počet fanoušků, který kdy na hradecké letiště zavítal. Pořadatelé si budou muset dát pozor na hluk. Loni řešili nepříjemnost, raper Redzed už první večer o půlnoci nevystoupil kvůli údajné stížnosti. Kapela hrála v náhradním termínu. Velké letní festivaly se loni musely vypořádat s mnoha organizačními výzvami. Po covidové pauze se pořadatelé snažili vrátit k původním představám a především fanouškům se stále platnými lístky servírovat už dříve nasmlouvané a slibované interprety. Letos už by v tomto ohledu mělo být vše bez problémů.