Režisér se musí chovat slušně

Ve 22 letech má za sebou tři filmy, ten poslední, celovečerní, uváděný v kinech. „Mě ta filmařina chytla už asi v 11 letech, kdy jsem jen tak pobíhal s malou kamerou a pokoušel se něco natočit. Zlomem byl krátký dokument, který jsem udělal o dědovi, když mi bylo 14 let. Film jsem přihlásil na různé soutěže amatérského filmu a na mnohých ten film zvítězil, což mě inspirovalo v tom pokračovat,“ říká režisér a producent David Balda.

Co bylo dál?

Následoval středometrážní film Pomsta, který byl příběhově poměrně jednoduchý, ale zajímavé na něm je, že jsem jej tenkrát poslal do ČT. To mi bylo asi 16. Zanedlouho se z televize ozvali, že ten film je sice amatérský, ale že jej mají zájem vysílat. A taky jej vysílali několikrát. Poté jsem udělal film o ilegálních psích zápasech, ale to se bohužel moc nesetkalo s úspěchem, zřejmě kvůli tématu. Nejdůležitějším je ale pro mě určitě film Narušitel, který zčásti popisuje životní příběh mého dědy, bývalého armádního pilota.

Tam už se vám podařilo obsadit i velmi známé herce.

Film původně začínal v takových „studentských“ konturách, ale postupně se zvětšoval a zvětšoval. Roli pak přijal Jiří Dvořák, Verča Arichteva, Petr Kostka, Stanislav Zindulka a titulní píseň k filmu složil Michal Hrůza. Scénickou hudbu k filmu složil skvělý Jirka Janouch. Film se nám podařilo dostat do kin, čímž jsem se měl stát nejmladším režisérem kinematografie. Myslím ale, že zásadním faktorem úspěchu filmu byla jeho myšlenka a poselství o křehkosti svobody a též atmosféra létání v minulém režimu. Vidělo ho přes milion diváků.

Překvapila vás odezva?

Překvapilo mě, jak reagovala moje generace. Film Narušitel byl původně cílen spíše na generaci, která aspoň částečně zažila socialismus. Kupodivu ale film zaujal spíše mladé a mnozí pak psali, že jsem pro ně jako jejich vrstevník byl velkou inspirací. A to je něco, o co se snažím dále – co nejvíce inspirovat mladé.

Máte nějaké režisérské vzory?

Režisérských vzorů mám několik, ale nejinspirativnější mám dva. Prvním je geniální režisér Martin Scorsese, je to mistr vyprávění, atmosféry a inovativních režijních postupů. Vlastně si myslím, že studium na filmové škole by se dalo zkrátit na zhlédnutí všech jeho filmů, to je totiž obrovská škola. Právě sledováním filmů se začínající režisér naučí nejvíce, protože může názorně vidět, jak daný režisér řeší danou situaci. Scorseseho filmy jsou geniální v té ladnosti, kterou příběh vypráví. Druhým velkým vzorem je Miloš Forman, kterého též nesmírně obdivuji za jeho režijní postupy, za to, jak dokázal dokonale zobrazit a prokreslit postavy a navodit atmosféru. Miloš Forman je pro mě zajímavý i tím, že dokázal bránit své filmy, třeba Lid vs. Larry Flynt.

A jak se vám pracuje s herci o generace staršími, navíc se spoustou zkušeností? Berou vás jako autoritu, nebo mají tendence radit?

Když jsme natáčeli Narušitele s panem Stanislavem Zindulkou, na kterého vždy moc rád vzpomínám, měl jsem zprvu velkou obavu, zda si vůbec můžu dovolit mu říkat, jak má tu danou scénu zahrát. Navíc mi při natáčení bylo 17 let. Stejně jsem to pak měl i s panem Petrem Kostkou. Ta obava se ale rychle rozplynula, jelikož tito herci jsou nejen mistrovští, ale hlavně maximálně profesionální, vždy dokonale připraveni sjet záběr na první dobrou se skvělým hereckým výkonem. Ta „stará škola“ jim totiž nedovoluje nepřipravenost, a to bylo pro mě velmi inspirativní. Co se týká autority, to je velmi zajímavá oblast. Mnoho režisérů, především mladších, má pocit, že si musí neustále budovat autoritu na natáčení, a občas k tomu volí takové diktátorské metody, dělají se nepřístupnými, až nadlidmi, což je strašně špatně. Zaprvé, režisér musí mít přirozenou autoritu. Musí to být osobnost v tom nejlepším slova smyslu a ke všem se musí chovat slušně, nepovýšenecky, přístupně. To je základ.

Blíží se Vánoce, máte něco roztočeno?

Připravujeme natáčení celovečerního hraného filmu, který vzniká v mezinárodním měřítku. Když jsem dělal film Narušitel, hlavním motivem bylo upozornit diváka na téma svobody, na její křehkost. U nového filmu se zaměřuji na téma manipulací, a to v tajemných konturách. Film vzniká s českými i zahraničními známými herci a je plánována kinodistribuce v Česku a do několika zemí Evropy. Je to nadčasové téma a není omezené jen na jednu zemi, to je na tom filmu velice zajímavé.

A co vy a pohádky? Máte nějaké oblíbené?

Pohádky mám moc rád, i když jsem více zatížený na filmy, které divákům předají nějaké důležité sdělení. U pohádek je ten úkol jasný – předat dobro, a to je velmi cenné. Osobně mám rád české pohádky, hlavně starší výroby, ale i mezi novými se pár pěkných najde.