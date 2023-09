Restauracím hrozí odliv brigádníků

Přestože jsou doby lockdownů a dalších pandemických opatření dávno pryč, existuje odvětví, které se z krize ještě stále zcela nevzpamatovalo. Velké množství lidí totiž v covidových letech z gastronomie „uteklo“ do zaměstnání, která byla v té době „jistější“, a už v nich do značné míry zůstali.

„Během covidu zmizelo 30 procent lidí, ale polovina se jich po pandemii zase vrátila. Od té doby se stavy zaměstnanců drží zhruba 10 procent pod stavy před rokem 2020,“ sděluje Luboš Kastner, člen Asociace malých a středních podniků a živnostníků a majitel restaurace Červený jelen.

Celý magazín

Největší nouze je podle něj o kuchaře, ale pracovníci chybějí i na place. Tam pražské podniky využívají ve velkém brigádníky, především během turistické sezony, kdy do hlavního města přijíždějí miliony lidí navíc. Už i tento zdroj pracovní síly ale restauracím pomalu vysychá.

Podle Kastnera je letos brigádníků zhruba o 20 procent méně, než tomu bylo před čtyřmi lety. Další zhoršení může ještě přijít kvůli novinkám, které chystá vláda. V rámci takzvaného konsolidačního balíčku vládní strany plánují výrazně změnit pravidla pracovních dohod, které brigádníci při sezonních výpomocích využívají.

Změny se týkají především dohod o provedení práce (DPP), kde dojde ke zpřísnění odvodů za sociální a zdravotní pojištění v případě kumulace více dohod najednou. Kromě toho má být zavedená evidence všech DPP a souvisejících příjmů a brigádníkům nově vznikne také nárok na dovolenou.

Nová pravidla pro kumulaci dohod o provedení práce Kdo dnes pracuje na dohodu o provedení práce u vícero zaměstnavatelů, nemusí platit zdravotní a sociální pojištění, pokud jeho výdělek u žádné z nich nepřesáhne za měsíc deset tisíc korun. Nově má platit, že brigádník kumulující dohody bude muset pojištění odvést, pokud jeho celkový příjem překročí hranici 40 procent průměrné mzdy, tedy asi 16 tisíc korun.

„V příštím roce mohou tyto změny přinést firmám značné komplikace pro nábor na sezonní práce. Například brigádníci, kteří by podle připravovaných úprav měli získat nárok na dovolenou, by mnohem obtížněji vykrývali volná místa stálých zaměstnanců. Změny by také mohly vést ke zvýšení administrativní zátěže a nákladů spojených se zaměstnáváním brigádníků. Důsledkem potom bude celkové prodražení zaměstnávání sezonních pracovníků,“ popisuje Petr Douda, mluvčí personální agentury Randstad Česká republika.

Více práce na černo

Jiří Halbrštát, manažer náboru a marketingu ManpowerGroup, v souvislosti s chystanými změnami také varuje, že může dojít k většímu využívání neformálních pracovních vztahů. Tedy práce bez smlouvy a s výplatou peněz na ruku bez zdanění.