Radnice v Jablonci má kulaté narozeniny

Letos je tomu devadesát let, kdy uvnitř poprvé zasedli městští zastupitelé. Budova jablonecké radnice ve funkcionalistickém stylu s vlivy konstruktivismu či purismu ale své narozeniny vůbec nemusela oslavit. Stavba vadila části veřejnosti, zejména místním podnikatelům.

„Stavba radnice nebyl projekt ani tak politicky kontroverzní, jako spíše společensky problematický. Zajímavé je, že pro stavbu nakonec hlasovali na klíčovém zasedání zastupitelstva 30. prosince 1930 všichni zastupitelé v sále. Výhrady měla veřejnost, zejména někteří zdejší podnikatelé. Okolo sedmdesáti Jablonečanů tehdy protestovalo proti stavbě z různých důvodů – nejvíce jim vadilo zastavění plochy náměstí, a to zejména proto, že se na něj již nevejde parkoviště automobilů a autobusů; vadila i nastavená rentabilita stavby, počítající s provozovnami pohostinství. Dosavadní restauratéři a kavárníci se báli, že přijdou o zákazníky,“ popsal tajemník jabloneckého magistrátu a zároveň historický badatel Marek Řeháček.

Celý magazín

Tehdejší starosta města K. R. Fischer však stavbu budovy prosadil a nakonec, jak již bylo napsáno, pro ni zvedli ruku všichni zastupitelé v sále staré radnice na Dolním náměstí, dnes sídla městské knihovny. „Přesné datum dokončení radnice se nám dohledat nepodařilo, už v lednu 1933 se do budovy stěhovali úředníci a zprovozňovaly se jednotlivé restaurační provozy. Datum prvního zasedání zastupitelstva bereme jako den zprovoznění radnice,“ řekl Řeháček. To připadlo na 10. února 1933.

Podrobné plány, návrhy interiérů a vybavení architekt Karl Winter zpracovával v průběhu realizace a vytvořil celkem tisíc výkresů. Dokonce pro interiéry budovy navrhl i speciální abecedu. Radnice byla součástí velkorysého meziválečného plánu na novou podobu městského centra.

Kromě vedení města v ní našly místo také komerční podniky, které měly pomoci s financováním stavby. Objevila se zde kavárna s terasou, restaurace, vinárna, městská spořitelna, dvě desítky obchodů nebo kinosál, který je tam dodnes.

Kino hrálo dříve

Poprvé na dnešním Mírovém náměstí kopli dělníci do země 15. dubna 1931. „Zajímavé je, že radnice byla stavebně hotová již v říjnu 1932. Kino se otevřelo v sobotu 29. října 1932, jeho provoz zahájila projekce německého filmu Johann Strauss a představení se ten den opakovalo dokonce třikrát. Zástupce starosty Reinhard Priebsch toho dne prohlásil stavební část za ukončenou. Do konce roku se montovaly technologie a nábytek. Budova měla velmi moderní systémy elektroinstalace, vzduchotechniky, ozvučení i vytápění a ohřevu teplé vody,“ uvedl tajemník. Architekt Winter použil při stavbě moderní postupy, konstrukce je železobetonová a jen vyzdívaná. V průběhu let prošla radnice minimálními zásahy, v posledních letech ale město investovalo kolem 80 milionů korun, aby jí vrátilo původní podobu z 30. let minulého století. Přibyly i prvky, na které v době výstavby nezbyly peníze, jako jsou třeba lampy ve vestibulu vyrobené podle původních Winterových návrhů. Také řada chybějících prvků včetně stolů nebo židlí se mohla nechat vyrobit znovu díky původním výkresům.

U příležitosti výročí radnice mají zájemci možnost si budovu prohlédnout při komentovaných prohlídkách každou první středu v měsíci do 6. prosince s výjimkou prázdninových měsíců a září. O prázdninách budou prohlídky součástí výstupu na vyhlídku na radniční věži, které jsou každý všední den. Magistrát připravuje také fotografickou a obrazovou výstavu věnovanou životu na radnici v uplynulých 90 letech.