Rád se vracím domů

Bydlení si Radim Matuš našel jen kousek od toho, v němž přebýval do loňska. „Tehdy jsem to měl nachozené s kočárkem, teď si můžu udělat pěknou procházku i sám. Mám to tady rád,“ hlásí devětadvacetiletý hokejista ze Znojma.

Platí nejen pro váš rodinný život, ale i pro vaši kariéru, že se vracíte domů?

Stoprocentně. Nikdy jsem netvrdil, že je mým snem první liga, kdysi jsem do Znojma šel za zahraniční soutěží. Je to šest let a v klubu jsem zapustil kořeny, jen minulou sezonu jsem naskočil jinde. Když nedopadla nějaká jednání venku, rychle jsem se domluvil s majitelem ve Znojmě. Narodil se mi tady malý, žena tu má práci, dávalo nám to největší smysl.

Převážilo, že jde o Orly, před tím, jakou hrají soutěž?

Řekl bych to přesně tak. Loni byla situace specifická, že se nevědělo, jak to ve Znojmě bude ve druhé lize vypadat. Cítil jsem, že jsem ve věku, kdy chci ještě něco zkusit. Možná jsem chtěl vidět hokej z jiné perspektivy. Jsem strašně rád, že se mi ty příležitosti naskytly a zahrál jsem si v Německu a v Itálii, a teď jsem se rád vrátil.

Prý jste už během minulé sezony posílal majiteli znojemského klubu Pavlu Oherovi vzkaz, ať vám drží místo v šatně.

Šlo o fotku, na které se mnou byl Corey Trivino, bývalý hráč Znojma. Působil jsem s ním tou dobou v Regensburgu, Orly jsme na dálku sledovali. I jemu se Znojmo líbilo. Podepsal ale novou dvouletou smlouvu v Německu, tak se pak jeho návrat ani neřešil, ale celkově musím říct, že když se bavím s někým, kdo Znojmem prošel, má jen pozitivní dojmy.

Byl jste po minulé sezoně napnutý, jak to s hokejem ve Znojmě dopadne a jestli se budete mít kam vrátit?

Věřil jsem tomu, že se to nějakým způsobem vyřeší, takhle vyhrocenou situaci kolem Orlů nepamatuji. Nemyslím si, že by měl někdo zájem, aby tady hokej skončil. Je to město hokeje a je správně, že to dopadlo, jak to dopadlo.

Tým budete mít jiný než v minulých sezonách, téměř bez cizinců. Vidíte rozdíl?

Přišla švédská posila (útočník Anton Karlsson, pozn. red.), jinak to změna je, souhlasím. Bývali jsme namixovaní s hráči ze zahraničí, teď je to jinak, přišli i nějací mladí kluci. Kabina je ale pořád kabina. Jedou v ní vtípky a držíme při sobě, ať je někomu dvacet roků, nebo osmatřicet.

Byl vaším pojítkem se Znojmem v minulém ročníku i kouč Glen Hanlon, bývalý trenér Orlů, pod nímž jste sezonu dohrával v Bolzanu?

Věřím tomu, že kdyby tam nebyl Glen, tak by asi Bolzano nemělo zájem o mě jako českého hráče. Slyšel jsem, že Čechy moc nevyhledávají. Bylo to tam specifické a jsem za tu zkušenost moc vděčný. Jsou nároční na výsledky a na cizince zvlášť. Došli jsme až do finále ICEHL, chtěli jsme titul, bohužel to nevyšlo. I tak to byla skvělá zkušenost.