Punče provoní vánoční náměstí

Olomoucké vánoční trhy jsou každoročně označovány za jedny z nejhezčích v České republice. Na více než měsíc se stane místem velkého adventního festivalu Horní náměstí. Vánoční trhy odstartovaly už minulý pátek a skončí na Štědrý den půlnoční mší.

„Největší olomoucký festival jsme se snažili naplnit programem, který se zaměřuje jak na duchovní rozměr adventu, tak na zábavu a kvalitní umění v široké paletě žánrů,“ řekla mluvčí trhů Monika Řehulková. Na své si přijdou nejen fanoušci rocku, ale i jazzu, popu, folku, blues, folkloru, filmu, baletu a vánočních koled. V programu se představí například bluegrass a country band Poutníci, Orchestr Jaroslava Ježka s programem Tmavomodrý svět, poprockové Turbo nebo Zpívánky strýčka Líčka pro děti.

Rodinnou atmosféru navodí i série oblíbených českých filmů, které se budou promítat přímo na náměstí. K vidění budou filmy či pohádky Jak dostat tatínka do polepšovny, Anděl Páně nebo Nesmrtelná teta. V programu najde své místo i večer Česko zpívá koledy, do kterého se v jeden čas zapojují lidé po celé České republice.

„Kromě programu na pódiu nabídnou trhy iřadu dalších atrakcí, a to obří třicetimetrové vyhlídkové kolo na tržnici, vánoční stezku s vyhlídkami na město, dětský historický kolotoč, tradiční zvoničku, Ježíkovu poštu a dílničky nebo vyřezávaný betlém na Dolním náměstí,“ doplnila Řehulková.

Chybět ovšem nebudou ani novinky. „V rámci dekorace Horního náměstí nově plánujeme velký adventní věnec, který se bude postupně rozsvěcet,“ doplnila Řehulková. Další novinkou, která ozvláštní vánoční trhy v Olomouci, bude krampusový průvod čertů. V plánu je v sobotu 17. prosince od 20 hodin. Krampus čerti jsou známí svými propracovanými maskami. Jsou zahaleni včetně obličeje v kožichu, přepásanířetězem, ověšeni kravskými zvonci a s kozími nebo beraními rohy.

Celkově se návštěvníci vánočních trhů v Olomouci mohou těšit na 140 prodejních stánků a desítky vystoupení.

O novinky nebude nouze ani v Přerově. Masarykovo náměstí ozvláštní místo svítícího dárku barevná fontána, pod vánočním stromem bude nově i betlém s pěti figurkami a před galerií na Horním náměstí bude obří originální adventní věnec z dílny uměleckého kováře. „Věnec o průměru jednoho metru najde své místo na zahrádce před vstupem do galerie a dekorován bude ve fialových tónech. Postupně na něm každou adventní neděli rozsvítíme svíci,“ sdělila vedoucí Galerie města Přerova Lada Galová. Ve městě začnou trhy v neděli 27. listopadu rozsvícením vánočního stromu a v rámci programu vystoupí například kapely Argema, Legendy se vrací či Heidi Janků. Od začátku adventu až do Nového roku se návštěvníci mohou těšit na sedmdesát vystoupení a 5. prosince zde bude mikulášská show, kterou v 18 hodin ukončí ohňostroj. Přerovské Horní náměstí zaplní v neděli 11. prosince i historický jarmark a na Štědrý den jsou na programu vzpomínkové koncerty na tři zpěváky, a to Jaroslava Wykrenta, Pavla Nováka staršího a Pavla Nováka mladšího. Tito umělci stáli za tradicí těchto koncertů.

„Bez programu nezůstane náměstí ani na silvestra a na Nový rok, 31. prosince odpoledne se představí Freďáci, 1. ledna oblohu rozzáří novoroční ohňostroj, který bude nad řeku Bečvou odpálen úderem 18. hodiny,“ prozradil ředitel Kulturních a informačních služeb města Přerova Jaroslav Macíček.

O vánoční program nepřijdou ani Prostějované. V sobotu 26. listopadu se tu mohou těšit na vánoční odpoledne s kouzelníkem Pavlem Kožíškem, v dalších dnech nebudou chybět ani písně Karla Gotta, filmové odpoledne či odpoledne s Míšou Růžičkovou. Milovníci bruslení se dočkají také kluziště. Podle primátora Františka Jury město reaguje na velký zájem občanů. V provozu ale bude kvůli drahým energiím jen měsíc. „Budeme šetřit, kde se dá, abychom si i letos kluziště mohli dovolit,“ řekl Jura.

Kluziště bude v Prostějově na náměstí T. G. Masaryka od 2. prosince do 1. ledna 2023. Vánoční trhy začaly na prostějovském náměstí v pondělí, program Prostějovské zimy pak začne dnes, kdy se i rozsvítí vánoční strom.

Přípravy na advent vrcholí rovněž v Jeseníku. „Rozsvícení vánočního stromu plánujeme na tuto neděli. Součástí bude stánkový prodej a hudební produkce,“ uvedla mluvčí města Lucie Musialová. Ve městě se budou konat i farmářské trhy s vánoční tematikou a v neděli 18. prosince se na Masarykově náměstí bude konat Zlatá neděle s vánočními trhy a kulturním programem.

Šumperské náměstí Míru také rozvoní punč a prostranství před radnicí ožije hudbou. Vánoční Šumperk začne tuto neděli v 17 hodin a potrvá až do Štědrého dne. „Podařilo se nám sestavit žánrově pestré koncertní bloky, které budou od zahájení Vánočního Šumperka probíhat až do jeho konce vždy od pátku do neděle. V předposledním týdnu navíc budou na pódiu před radnicí vystupovat dětské soubory mateřských a základních škol,“ přiblížil strukturu hudebního programu dramaturg domu kultury Ondřej Procházka.

V Hranicích začnou vánoční trhy v pátek 2. prosince, kdy se i rozsvítí vánoční strom a zazpívá Martin Chodúr. O den později zde vystoupí Josef Vojtek a Inflagranti a v předvánočním čase se mohou návštěvníci těšit i na valašskou kapelu Fleret.