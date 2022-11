Běžně už by tedy měly být nasazeny a fungovat klíčové technologie, které s Průmyslem 4.0 souvisejí. Patří sem strojové učení (ML), často vydávané za umělou inteligenci (AI), které má pomoci s inteligentním rozhodováním na základě identifikace vzorců v datech a jejich následném využití. Souvisí s tím i narůstající datová základna, kterou právě tyto technologie pomáhají zpracovat – a to včetně dat z různých senzorů v rámci internetu věcí (IoT), které nám dávají přehled o procesech a zařízeních v průběhu jejich životního cyklu.

Další technologie v podobě robotické automatizace procesů (RPA) je v podstatě pokračováním linky, která tu je od sedmdesátých let minulého století, kdy začala automatizace výroby a s ní třetí průmyslová revoluce. Od plnění převážně velkoobjemových opakujících se úloh – které zvládají automaty odděleně od lidské síly – přes práci v rámci back-office se postupně dostáváme až ke kolaborativním robotům (Cobots). RPA tak pomáhá automatizaci montážních linek, nakládání s těžkými břemeny a s mnoha dalšími úkoly. To vše jí usnadňuje plnit rychlejší komunikace díky vývoji konektivity prostřednictvím sítí, které nyní dospěly až do páté generace (5G).

Co čekat od Průmyslu 5.0

Příchod dalšího průmyslového věku má být ve znamení ještě větší automatizace při co nejmenší interakci s člověkem. Koncept Průmysl 5.0 zavedla Evropská komise s cílem řešit transformaci průmyslových standardů na podporu inovací. Podle orgánů Evropské unie, které se Průmyslu 5.0 věnují, se nebude tato transformace omezovat jen na větší efektivitu a produktivitu.

„Tento přístup poskytuje vizi průmyslu, která se zaměřuje nad rámec efektivity a produktivity jako jediných cílů a posiluje úlohu a přínos průmyslu pro společnost. Staví blahobyt pracovníka do centra výrobního procesu a využívá nové technologie k zajištění prosperity nad rámec pracovních míst a růstu při současném respektování výrobních limitů planety. Doplňuje stávající přístup Průmyslu 4.0 tím, že konkrétně staví výzkum a inovace do služeb přechodu k udržitelnému, na člověka zaměřenému a odolnému evropskému průmyslu,“ vysvětluje hlavní teze nové průmyslové revoluce Generální ředitelství pro výzkum a inovace spadající pod Evropskou komisi.

V další fázi transformace se očekává, že Průmysl 5.0 bude v maximální možné míře udržovat výhradně robotickou pracovní sílu se zanedbatelným zásahem zaměstnanců. Takové továrny nebudou muset být přizpůsobeny lidským potřebám, a tak se očekává úspora prostoru, ale třeba i snížení spotřeby elektrické energie – už jen proto, že roboti budou moci pracovat i potmě.

Důležitým aspektem bude maximální možné využití prvků AI a ML za pomoci dat získaných prostřednictvím internetu věcí, který se tak trochu stane internetem všeho (IoET) v rámci celého výrobního procesu. To umožní zaměstnancům poskytovat zákazníkům ten nejlepší servis a výsledky.

Ozvěny budoucnosti

Minulé průmyslové revoluce umožnily vytvářet rychlé objemy produktů podle jednoho vzoru. Průmysl 5.0 má v tomto ohledu přinést změnu, protože se očekává nástup výroby, která sice bude masová, ale zároveň bude schopna reagovat na specifické požadavky konkrétního zákazníka. Ten si tak bude moci vybrat z široké škály možností, kterým takové robotické továrny dokážou bez velkého prodlení dostát a vyrobit daný produkt podle jeho představ. Již nyní můžeme na první podobné vlaštovky narazit například v oděvním či obuvnickém průmyslu.

To jsou však zatím jen první ozvěny budoucnosti. Firmy se nyní teprve snaží spíše vyrovnat s požadavky, které na ně klade nynější čtvrtá průmyslová revoluce.