Profi kariéra? Hlouch dal přednost práci

Není žádným tajemstvím, že Třebíč od nepaměti patřila mezi tradiční líhně skvělých hokejistů. Stačí zmínit jména jako Vladimír Bouzek, Patrik Eliáš, Martin Erat či Ondřej Němec.

V posledních letech se však ve městě čím dál hlasitěji hlásí o slovo i baseball, který se zde poprvé objevil začátkem 80. let. Tehdy to byly spíš nesmělé pokusy, ale postupně si baseball nacházel víc a víc příznivců. A v roce 2016 Nuclears dokonce postoupili do extraligy.

V té době už o sobě dával vědět také jeden z největších talentů třebíčského baseballu Lukáš Hlouch, jehož sportovní příběh měl zpočátku podobu fotbalového míče a kopaček. „Pak mě ale jednou vzal spolužák na trénink baseballistů a já už tam zůstal,“ začal s vyprávěním.

Na co sáhl, to mu šlo

Trenérovi vůbec nevadilo, že má před sebou kluka, který by měl s baseballem začínat až ve dvanácti letech. Hlouch totiž působil, jako by se s rukavicí, míčkem a pálkou v ruce už narodil. „Je to jeden z těch šťastlivců, kteří ať už budou dělat jakýkoli sport, brzy ho ovládnou,“ vysvětloval kouč Jan Gergor.

Hlouch byl navíc na svůj věk pořádně urostlý, což v kombinaci s jeho šikovností a talentem brzy začalo vzbuzovat zájem i zahraničních pozorovatelů. Díky tomu se hned několikrát podíval do Ameriky, přičemž jedna z pozvánek obsahovala cestu na světový výběr profesionální organizace Major League Baseball.

„Hrát MLB byl můj obrovský sen, nejvíc se mi vždycky líbil tým Boston Red Sox. Ale pořád jsem tomu nechával volný průběh,“ hlásil Hlouch, který i přes řadu zajímavých nabídek dál zůstával skromným klukem z Třebíče.

Nestavěl si vzdušné zámky a odmítal vsadit jen na jednu kartu. Proto si také dodělal maturitu, a přestože i ve svých dvaadvaceti letech stále patří mezi talenty české baseballové reprezentace, o kariéře v profi soutěži už nepřemýšlí.

„Po maturitě jsem si začal hledat solidní práci a jsem rád, že se mi to povedlo. Pracuji na Dukovanech na elektrárně. Stálo mě opravdu velké úsilí, abych se tam dostal,“ prozradil Hlouch. „Moje ambice tudíž docela klesly, práce je teď pro mě prioritní,“ nechal se slyšet.

Přesto dál hraje i baseball. Může, protože jeho zaměstnavatel právě tomuto sportu fandí a vychází mu vstříc při organizování práce. „Jsem zaměstnancem ČEZ, který se nedávno stal generálním partnerem českého baseballu. V tomhle mám výhodu,“ pochvaloval si Hlouch.

A naopak ČEZ se může chlubit právě i jeho výkony. A to nejenom těmi, které podává doma v Nuclears. Mimochodem už dnes je jisté, že Třebíč prožívá historicky nejúspěšnější sezonu v nejvyšší domácí lize. Skvěle si však urostlý baseballista vedl společně s celým českým týmem i na předsezonním světovém World Baseball Classic v Japonsku. Na medailové pozice sice Češi nedosáhli, nicméně se prezentovali výbornou hrou a jejich popularita vystřelila rapidně nahoru.

„Dokonce se ozývali i moji kamarádi a kolegové z práce, kteří do té doby ani nevěděli, co nějaký baseball znamená a jak se hraje,“ usmíval se Hlouch. „A bylo taky moc příjemné, když mně a ještě dvěma spoluhráčům z nároďáku, kteří rovněž pracují pro ČEZ, přišla zpráva od samotného generálního ředitele, že nám gratuluje,“ dodal.