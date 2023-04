Pro děti jsou k mání hry i poučení

Až 300 tisíc návštěvníků zamíří každý rok do rodinného zábavného parku Mirakulum v Milovicích. První z nich sem pravidelně zavítají vždy se začátkem dubna. Středobodem dvanáctihektarového areálu je mohutný hrad s osmi vyhlídkovými věžemi. Je skrz naskrz protkaný prolézačkami a v jeho podzemí se skvěle bloudí s baterkou v ruce.

Další síť podzemních chodeb se klikatí pod Lesním městem, jehož věže doplňují lanové stezky v korunách stromů. Nejrychlejší cesta dolů vede po tobogánech. Lesním městem vede i tubingová dráha, na níž se jezdí v gumových člunech.

Celý magazín

Pro nejmenší děti je otevřena zvířecí farma. Děti do 130 centimetrů si užijí jízdu na šlapadlech a odrážedlech na dopravním hřišti. Přebytek energie mohou všichni vybít na čtyřech obřích pozemních trampolínách nebo čtveřici dvanáctimetrových houpačkách.

Kdo rád bloudí, na toho čeká více jak kilometr chodeb a slepých uliček v habrovém bludišti. Svět pohádek vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie a magie. Od června bývá v provozu také Vodní svět s naučnými atrakcemi a bazénky, kam se budou hodit plavky.

OTEVÍRACÍ DOBA: Park Mirakulum je v dubnu přístupný o víkendech od 10 do 18 hodin. Hlavní sezona je od května do září, kdy je otevřeno denně od 10 do 18 hodin. V říjnu je v provozu denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Sci-fi a virtuální realita

Vypravit se zpátky v čase mezi dinosaury, cestovat rychlostí světla, letět balonem. V podmořském světě uniknout žralokovi a skoro se dotknout velryby. A vzápětí se toulat ulicemi světových metropolí. To je jen zlomek toho, co zažívají hosté Kvantaria.

Největší středoevropský sci-fi park s nejmodernějšími technologiemi v oblasti virtuální reality otevřel loni na jaře v Centru Green Park v Benešově. „Díky nejmodernějším zařízením chceme návštěvníkům nabídnout ten nejrealističtější zážitek,“ říkají zakladatelé Kvantaria. Pro milovníky sci-fi připravili cestu časoprostorem až do okamžiku velkého třesku. „Zpět se pak dostanete za pomoci našich průvodců časem. Návrat to nebude ale snadný,“ dodávají.

OTEVÍRACÍ DOBA: Sci-fi a VR park Kvantario má otevřeno od dubna do října o víkendech od 10 do 18 hodin. Vstupenky si zájemci mohou pořídit výhodně v online prodeji.

Lego

Dinosaura, ale tentokrát z malých barevných kostiček si mohou děti postavit také ve městě stříbra. Respektive v kutnohorském Muzeu Lega, které sídlí jen nedaleko památek světového významu. Tu zdejší, nejvyhledávanější lze dokonce spatřit přímo v pestrobarevné expozici. Chrám svaté Barbory z tisíců legokostek zabírá téměř jednu celou místnost. Jak uvnitř, tak na dvorku muzejního areálu pak čekají návštěvníky obří nádoby s legem k volnému tvoření. Koho přestane bavit svět nepřeberných tvarů a barev, může vyrazit na prolézačky.

OTEVÍRACÍ DOBA: Za legem se můžete vypravit denně od 9 do 17 hodin.

Vše o vodě kousek od přehrady

Se začátkem dubna startuje hlavní návštěvnická sezona ve Vodním domě v Hulicích u vodní nádrže Švihov (Želivka). Moderní expozice představuje všechny tváře vody. V akváriích líně plují ryby, mikroskopy ukazují mikrosvět pod hladinou, nekonečná cesta vody zobrazuje vodní koloběh, oblíbená je výroba mraku a za teplých dnů i vodní hrátky v atriu.

V sobotu 22. dubna se tu konají oslavy Dne Země. Od 10 hodin navštívíte hráz vodní nádrže Švihov s průvodcem. Ve 13 hodin začíná komentované krmení raků ve hmatovém akváriu. V průběhu celého odpoledne si příchozí mohou zahrát interaktivní hru Kdyby ryby mohly mluvit. V sobotu 20. května je od 18.30 hodin na programu Muzejní noc.

OTEVÍRACÍ DOBA: Dům je přístupný od dubna do září denně od 9 do 17 hodin.

Na den archeologem

Nikoli nyní v dubnu, ale až v červnu otvírá HistoryPark v Ledčicích na Mělnicku. Doslova na dohled hory Říp a s výhledem na panoráma Českého středohoří si děti i jejich starší doprovod mohou vyzkoušet práci archeologa. Vlastnoručně si odkryjí kostrový hrob a další archeologické nálezy a samy si je také zpracují. Vyrobí si některý z nástrojů nebo nádob, které používali v běžném životě pravěcí lidé. A také zapátrají s detektorem kovů po ukrytých předmětech, zastřílí si z luků, rozdělají oheň, vyrobí kamennou sekerku a postaví dřevěný dům či hliněnou pec. Programy s odbornými lektory se odehrávají po celý den. A to jak ve venkovním, zhruba dvouhektarovém areálu, tak i ve vnitřních prostorách.

OTEVÍRACÍ DOBA: V červnu a září je HistoryPark přístupný o víkendech a svátcích od 10 do 17 hodin. V červenci a srpnu denně od 10 do 18 hodin.

Za pradědečkovým traktorem

Traktory tuzemské i zahraniční výroby od těch prvních až po moderní stroje. Spolu se sekačkami, kombajny, ale také prastarými mlátičkami na obilí čekají na návštěvníky v Národním zemědělském muzeu v Čáslavi. Na své si přijdou rodiny s dětmi, protože kromě vystavených strojů se v expozici nachází herna.

Malí zemědělci si vyzkoušejí miniaturu traktoru či posezení na skutečném závodním motocyklu. V areálu je také workoutové hřiště, dopravní hřiště a pumptracková dráha pro kola. O prvním červnovém víkendu muzeum pořádá akci Pradědečkův traktor.

OTEVÍRACÍ DOBA: V dubnu mají v Čáslavi otevřeno o víkendech a svátcích od 9 do 17 hodin, od května do září ve stejné hodiny od úterý do neděle.

Zapomenutá cukrátka

Jak se dříve hospodařilo na polích a lukách, přibližují ještě v Podbrdském muzeum v Rožmitále pod Třemšínem. Hlavně se ale zaměřují na stará řemesla, z nichž už většina zanikla. Předmětů, které někdejší kumštýři používali, tam mají plnou stodolu.

Některé části tamních sbírek nabízejí interaktivní zábavu. V historické části věnované minulosti města a hlavně rožmitálskému zámku si vyzkoušíte dobové oděvy. Malí i velcí návštěvníci se tak promění v krále, zbrojnoše či zámecké paní.

V prostorném přízemí každoročně pořádají jinou interaktivní výstavu. V uplynulých letech se vestibul proměnil třeba ve skautský tábor, kdy nechyběly stany s podsadou ani latríny. Jindy si lidé mohli vyzkoušet, jaké to je, být slepý či se muset pohybovat jen na kolečkovém křesle. Pro letošek se mohou těšit na návštěvu historických cukráren. Do království sladkostí je v Rožmitále budou zvát od 24. června do poloviny září. Zábava ale nekončí u východu z budovy. Po průchodu zmiňovanou stodolou s řemesly je k dispozici hřiště s rozhledničkou ve tvaru majáku.

OTEVÍRACÍ DOBA: V dubnu a květnu od úterý do neděle od 9 do 12 a od 13 do 16. Od června do září pak až do 17 hodin.

Vítejte v království zvyků a bájí

Proniknout do tajů lidových zvyků a tradic se lehce podaří každému, kdo vyrazí do Čechovy stodoly. Nenápadné muzeum v Bukové u Příbrami nabízí sezonní expozice. Po celý duben ještě potrvá výstava věnovaná příchodu jara včetně výkladu o pálení čarodějnic a májových slavnostech. Od května ji vystřídá naučná expozice o české historii, kterou hosty provede bájná kněžna Libuše nebo praotec Čech. V Bukové si návštěvníci zahrají na zemní lid a také na kovkopy. Pro děti pak mají připravené ještě tvořivé dílničky a také zahradu s pískovištěm a ohništěm na opečení buřtů.

OTEVÍRACÍ DOBA: V Čechově stodole mají vrata dokořán o sobotách a nedělích od 10 do 16 hodin.