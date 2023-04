Přistání v raketoplánu i přelet nad Prahou

Zatímco dříve v planetáriu převládaly školní kolektivy, v posledních letech se tam podařilo přilákat mnohem více návštěvníků z řad veřejnosti. „Nabídku programů máme širokou a také jsme rozšířili expozice.Je u nás možné sednout do raketoplánu, podívat se do lunárního modulu,“ říká Jan Veselý z programového oddělení Planetária Praha.

Jak si stojí pražské planetárium v porovnání s evropskými?

Pokud jde o velikost techniky, patříme mezi největší planetária. Naše projekční plocha má průměr 23,5 metru, obvod obrazu je 70 metrů. Máme největší projekční plochu v České republice. Naše technologie – digitální planetárium – je také špičková díky rozlišení 8 K. Je nutné kvůli velikosti kopule a tento údaj říká, jak máme kvalitní obraz. Digitální planetárium má dvě části – jednak počítače, které vypočítají obraz a umožňují i cestování prostorem a časem. Druhou částí jsou projektory, které obraz promítají nad diváky. Máme bohatou interaktivní expozici, díky které se blížíme některým evropským science centrům. Patříme v Evropě ke špičce.

Letos vás čeká velká rekonstrukce, co je jejím důvodem?

Digitální technologie rychle stárnou a ta naše je z roku 2014. Ocitli jsme se na hraně životnosti systému a je nutná výměna. Stáli jsme před otázkou, zda pořídíme systém na stejném principu, nebo něco zcela nového. Zvolili jsme druhou cestu. Půjdeme ještě více dopředu a pořídíme revoluční řešení, systém založený na svítivých diodách - LED. Už se nebude promítat, ale celá kopule se stane obrovskou obrazovkou. Princip počítačového systému zůstane stejný. Tato technologie v takovém rozsahu nikde na světě není. Jsme ale zatím na začátku. Trh s technologiemi pro planetária je na světě velmi úzký. Zmapovali jsme, jaké jsou možnosti, nastavili kritéria, co od systému očekáváme, a nyní probíhá výběrové řízení. My už se připravujeme. V kinosále probíhají technologické úpravy, které jsou přípravou na nový systém. V polovině května pak zavřeme projekční planetárium a poběžíme v omezeném režimu.

Od dob, kdy planetárium vzniklo, jste zacílili na širší publikum. Čím se je snažíte přilákat?

Už od počátku jsme cílili na školní kolektivy a na veřejnost. Dříve školy tvořily většinu návštěvnosti. V roce 2018 se s novým vedením změnila koncepce a my se více zaměřili na veřejnost. Počet školních dětí dnes naráží na naše kapacitní možnosti, více už se nám jich nevejde. A návštěvníků z řad veřejnosti přibývá. V roce 2019 jsme poprvé v historii překročili návštěvnost 200 000 za rok, to je celkové číslo za planetárium a dvě hvězdárny na Petříně a v Ďáblicích. Pořady pro veřejnost v tom hrály velkou roli. Většinou jde o film, který diváka zcela obklopí. Jedná se o dokumentární filmy, pohádky pro děti. Naše pořady se netýkají jen vesmíru, ale třeba i podmořského světa, geologie, vzniku Země. Jejich nabídku máme dnes širokou. Také jsme rozšířili expozice. Je u nás možné sednout do raketoplánu, podívat se do lunárního modulu. Podle statistiky z roku 2022 se právě našich pořadů zúčastnilo o 30 procent víc veřejnosti než škol. Poměr jsme tedy zcela otočili.

Jsou filmy z vaší produkce?

Produkce jednoho filmu trvá rok až dva. Nemůžeme proto celý program pokrýt vlastní produkcí. Stejně jako ostatní evropská špičková planetária významnou část pořadů nakupujeme na trzích. Vybíráme to nejlepší, co nás zaujme. Část pořadů ale produkujeme sami, máme celé oddělení, které na pořadech pracuje. Přímo pro naše planetárium vznikl nedávno film pro děti, na něm jsme se podíleli a nyní se prodává ve světě. Co se týče pořadů pro školy, tam převažuje naše vlastní produkce.

Co jste pro návštěvníky připravili v letošním roce?

Jan Veselý: Astronom z hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.

Letos jsme se kvůli rekonstrukci rozhodli nenasazovat nové pořady, ale zaměřili jsme se na rozšíření expozice. Chceme být pro veřejnost co nejvíce otevřeni i během rekonstrukce, proto přesouváme těžiště právě do expozic. Na konci loňského roku jsme zprovoznili simulatorium. Většina návštěvníků je překvapena, jak zajímavé zážitky nabízí. Máme dvě kabiny raketoplánu. Jeden ve foyer, kde je věrná maketa, kam se mohou návštěvníci posadit ve skafandru. Pak simulátor, kde je z kabiny jen to nejnutnější – řízení, dvě sedačky a přístrojové desky. Před očima máte projekci toho, co by viděl pilot raketoplánu, kdyby s ním přistával. Málokomu se podaří přistát, ale zážitek je to velký. Pak máme českou stíhačku L 39 Albatros. V ní běží počítačový simulátor a projekce, kde vidíte, jak létáte nad Prahou. Je to velmi věrné. Zážitek je to pohlcující. Ještě se u nás mohou návštěvníci stát pilotem lunárního modulu a proletět se nad Měsícem. Pro školy budeme i během rekonstrukce nabízet program v kinosále. Kromě toho budou otevřené obě naše hvězdárny a také budeme pokračovat v Procházkách Prahou astronomickou.

Jste první organizací svého druhu na světě, která vyslala do vesmíru družici určenou pro výuku a popularizaci astronomie a kosmonautiky. Jak konkrétně?

Družice Planetum 1 komunikuje se zemí na radioamatérských frekvencích, její vysílání zachycujeme anténami, které máme na střeše. Ve foyer planetária je operační centrum družice. Na obrazovkách jsou údaje z přístrojů i mapa místa, kde se družice nachází. Na jedné obrazovce je i záznam ze startu z Kennedyho vesmírného střediska 25. května loňského roku. V družici je i pilot, kterým je Hurvínek. Jelikož je to naše vzdělávací pomůcka, veškeré aktivity jsou zaměřené právě na vzdělávání. Je možné si s Hurvínkem zahrát hru, ale i s ním komunikovat přes postavu Spejbla, která je interaktivní. Máme i dílny pro školy, kde mluvíme o tom, jak funguje raketa, která Hurvínka do vesmíru dopravila, jak se tam dá manévrovat. Děti zajímá i to, jak je to s osobní hygienou a jak se tam jí. V další dílně se dozvědí, jak družici ovládat. Připravený máme ještě třetí workshop, kde se zaměříme na přímou komunikaci s družicí. Vše bude k dispozici i během rekonstrukce.