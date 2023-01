Přijímačky: Je nejvyšší čas začít s přípravou

Co pomůže s přípravou Přípravné kurzy k jednotným přijímacím zkouškám pořádá řada organizací, například agentura Zkoušky nanečisto, Škola Populo, Scio, Basic centrum, To dáš, Tutor, Zkoušky v klidu, Zkoušky hravě a další.

Kurzy často pořádají i samotné střední školy. Někde už jsou v běhu, často ale začínají až v lednu či v únoru a trvají do konce března či do začátku dubna.

Pokud vaše dítě nemá možnost chodit do prezenčních kurzů, lze zkusit online verzi, kterou nabízí třeba Scio.

Testy z jednotných přijímacích zkoušek z předchozích let najdete na www.cermat.cz, kde si je lze zdarma stáhnout a vyzkoušet. K domácímu procvičování můžete využít i cvičebnice z nakladatelství Didaktis, Fragment, Fraus a dalších.