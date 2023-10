Přijímací řízení na střední školy se změní

Jak to bude, zatím nevíme, slýchají teď rodiče žáků devátých tříd na schůzkách ve škole. Řeč je o přijímacím řízení na střední školy. To má doznat zásadních změn – pokud je ovšem stačí do konce roku schválit zákonodárci a podepsat prezident. V devátých třídách jsou teď nejsilnější ročníky, a ačkoli je míst na středních školách obecně podle ministerstva školství dost, v některých krajích (jde zejména o Prahu a střední Čechy) je problém s dostupností některých více žádaných oborů, hlavně gymnázií.

To způsobilo, že při minulých přijímačkách stovky dětí dlouho netušily, zda se vůbec na nějakou školu dostanou, anebo zda skončí na pracovním úřadě. Oficiální čísla, kolik dětí, které vyšly z devátých tříd, se na žádnou střední školu nedostalo, budou k dispozici až ve druhé polovině listopadu. Nicméně připravená novela školského zákona by měla podobné chaotické situaci, jaká nastala letos na jaře, pro příští rok alespoň částečně předejít. „Problém současného systému je mimo jiné v tom, že děti s lepšími výsledky zabírají na školách, kde uspěly, dvě místa až do doby, než na jedné odevzdají závazný zápisový lístek. Tato praxe podle novely už nebude možná. Uchazeči hned při podání přihlášek určí pořadí školy podle svých priorit od první po třetí. Pro uchazeče a jejich rodiče tedy bude nutné se již před podáním přihlášek závazně rozhodnout, na jakou školu chtějí jít nejvíce. Systém je pak automaticky zapíše na první možnou školu, kam se dostali,“ vysvětluje jednu z chystaných novinek mluvčí ministerstva školství Tereza Fojtová. Novinkou také má být digitalizace přijímacího řízení a možnost podat si v prvním a druhém kole přijímaček až tři přihlášky na střední školu a až na pět v případě podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou.

„Hlavním cílem digitalizace přijímacího řízení na střední školy je zjednodušení procesů u všech zainteresovaných stran (uchazeči a zákonní zástupci, školy, Cermat), díky čemuž dojde ke zkrácení doby nejistoty, zda byl na školu uchazeč přijat. Díky prioritnímu seřazení škol na přihlášce zmizí problém s velkým počtem neumístěných dětí v první fázi přijímacího řízení. Zmizí zápisové lístky a minimalizují se počty odvolání. Zachováme dva pokusy pro uchazeče u jednotné přijímací zkoušky, a to nově i pro žáky, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor. Odstraníme povinnost středních škol zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze základní školy, zůstane však možnost toto kritérium použít,“ vypočítává mluvčí Tereza Fojtová.

Stihne se vše včas?

Na novelizaci školského zákona, která umožní digitalizaci přijímacího řízení na střední školy a zvýšení počtu přihlášek z dosavadních dvou na tři včetně jejich prioritizace, pracovalo MŠMT během léta. Na podpoře návrhu se již shodli zástupci všech parlamentních stran, kteří na tvorbě předpisu spolupracovali, a byl podroben i oponentuře na jednání Národního konventu o vzdělávání. „Do legislativního procesu půjde cestou poslaneckého návrhu. Předpokládáme schválení do konce tohoto roku tak, aby bylo možné zavést digitalizaci již pro přijímací řízení na jaře 2024,“ říká mluvčí Tereza Fojtová. Na školy s talentovou zkouškou, kam se hlásí již v listopadu, se uchazeči přihlásí ještě podle starých pravidel. Digitalizace jejich přihlášek proběhne až v novém roce.

Do budoucna se chystají i další změny. „Nedostatek kapacit na středních školách vzniká regionálně ve velkých městech a jejich okolí, kam lidé dojíždějí za prací. Neuspokojivá je také nabídka oborů SŠ, která na mnoha místech neodpovídá preferencím ze strany žáků a jejich rodičů. Právě oborová struktura středního školství by se měla proměnit. Byli bychom rádi, kdyby zřizovatelé posílili typy studijních oborů, které jsou v centru pozornosti dětí a rodičů, ať už jsou to gymnaziální třídy, lycejní třídy a podobně, které otevírají cestu ke studiu na vysoké škole,“ dodává Tereza Fojtová.