Přibývá dětí, kterým se špatně dýchá

Zatímco jinde za hranicemi se ti nejmenší i dospívající do podobné léčebny dostanou velmi zřídka, u nás jezdí do lázní běžně. „V rámci Svazu léčebných lázní nabízí v Česku pobyt 13 společností pro 11 skupin onemocnění,“ říká Alice Müllerová, tajemnice svazu.

Dětské lázeňství se zaměřuje na obdobné okruhy onemocnění jako lázně pro dospělé. Ne každé zařízení však nabízí řešení pro všech jedenáct zdravotních indikací, ale každé zpravidla léčí určitou větší či menší podmnožinu z nich. Od nejútlejšího věku pomáhají překonávat dětem nemoci oběhového a trávicího ústrojí, cukrovku, obezitu, stavy po operaci štítné žlázy, nemoci dýchacího ústrojí, nervového, pohybového i močového ústrojí, duševní poruchy, nemoci kožní a gynekologické. Přírodní léčivé zdroje a léčebná rehabilitace v lázních se úspěšně využívají i u dětí po prodělaném onkologickém onemocnění, které je v remisi.

Pozor na dýchací cesty

Mezi nemocemi, s nimiž do lázní děti jezdí, vedou diagnózy týkající se dýchacího ústrojí. Podle posledních oficiálních statistik z roku 2021 se v lázních léčilo nejvíce dětských pacientů právě s problémy dýchacího ústrojí (36 %) a s astmatem. Dětí s alergickou rýmou a opakovanými záněty dýchacích cest v posledních letech stále přibývá, ale díky opakované lázeňské péči se jim žije lépe stejně jako malým pacientům po zánětech dutin, průdušek, po zápalech plic a operacích hrudníku a plic.

Druhou nejčastější diagnózou dětí, které navštíví lázně, jsou nemoci nervové (27 %), na třetím místě pak nemoci kožní (10 %). U dorostu tu pak převažovaly nemoci nervového původu (32 %), pohybového ústrojí (19 %) a nemoci žláz s vnitřní sekrecí (18 %). „U většiny dětských indikací trvá komplexní léčba hrazená z veřejného zdravotního pojištění 28 dnů. Procedury se liší podle typu onemocnění, které se na daném místě léčí – to je pak dáno především místním přírodním léčivým zdrojem. Léčba vychází z využití minerálních vod ke koupelím, inhalacím, pitné kúře i podvodním masážím, tak rašeliny, slatiny a bahna. Ty slouží k zábalům, obkladům a koupelím a mají blahodárný účinek na pohybový aparát i pokožku. Plyny po podkožní aplikaci působí na uvolnění bolesti a k léčbě funkčních poruch. Nepostradatelnou součástí lázeňské léčby je také klima – krásná příroda, čistý vzduch i nadmořská výška mohou mít totiž léčebný účinek. Velký důraz je kladen na léčebnou rehabilitaci,“ vyjmenovává Alice Müllerová.

Lázeňské pobyty dětem nabízejí tato zařízení: Poděbrady

Janské Lázně

Lázně Kynžvart

Lázně Bělohrad

Klimkovice

Karlovy Vary (Léčebna Mánes)

Priessnitzovy léčebné lázně (Jeseník)

Luhačovice

Teplice v Čechách

Lázně Bludov

Schrothovy léčebné lázně (Lipová-lázně)

Velké Losiny

Lázně Teplice nad Bečvou Zdroj: Svaz léčebných lázní

Nejvíc lázeňských společností nabízí dětem pomoc s diabetem a obezitou, následně pak s nervovými onemocnění, jako je dětská mozková obrna, svalová dystrofie, jiné hybné poruchy centrálního původu a kořenové syndromy vertebrogenního původu (bolest páteře), a dále s nemocemi močových cest a kožními problémy. „To však neznamená, že se s těmito diagnózami léčí nejvíce dětí a dorostu,“ upozorňuje Alice Müllerová.

Lázně dětem lékaři doporučují už od dvou až tří let let věku, kdy jsou již schopny se aktivně účastnit lázeňských procedur, ale v některých zařízeních se léčí už děti od roku a půl. Do šesti let obvykle doprovází dítě dospělý doprovod, většinou rodič, který se účastní všech procedur. I jeho pobyt hradí zdravotní pojišťovna. Pro děti školou povinné zajišťují společnosti plnohodnotnou školní výuku speciálně vyškolenými pedagogy.

Obézní se hladu bát nemusí

Pobyt v ozdravném prostředí může být podle odborníků ideální cestou k nastartování zdravého životního stylu pro obézní děti. „Není třeba se bát, že dítě bude někdo trápit hlady – redukční dieta je zdravá, chutná a zároveň odpovídá nárokům dětského organismu na růst a vývoj,“ říká Alice Müllerová a doplňuje, že děti, které absolvovaly lázeňskou léčbu, jsou podle statistik méně nemocné a užívají nižší dávky jejich základních léků.