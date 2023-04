Příběh geoparku se píše už 10 let. Zve na exkurze

Chtěli zpřístupnit někdejší vojenský prostor šetrné turistice, ukázat lidem nedotčenou krajinu pískovcových věží, borových lesů a rašelinišť a připomenout historické osídlení území pod Ralskem. Tehdy se psal rok 2013. Geopark Ralsko letos slaví deset let od svého vzniku.

K oslavám kulatého výročí připravil geopark deset exkurzí s vyškolenými průvodci. To jsou podle ředitelky geoparku Lenky Mrázové především srdcaři. „Každý z nich je jiný a v tom je veliká výhoda. Můžeme nabídnout širokou škálu témat,“ pochvaluje si. První letošní exkurze povede 26. března do středověkých sklepů na Děvíně, na výlety se musí lidé předem přihlásit. „Chceme, aby se zúčastnilo 25 až 30 osob, aby to bylo pro všechny příjemné a aby ani příroda netrpěla,“ shrnula.

Nově v aplikaci Skryté příběhy přibudou tři trasy, díky kterým se mohou rodiny s dětmi vydat na cestu v čase. Tentokrát je venkovní hra zavede do Mimoně za ztraceným dědictvím hraběte Hartiga nebo do Hradčan za vojenskou historií. „Třetí trasa u skalního hrádku Stohánek vypráví příběh poustevníka Johana,“ poodkrývá Mrázová. Hra je určena dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.

Příběh geoparku přitom začínal skromně – jeden zaměstnanec na poloviční úvazek, partneři a spousta dobrovolníků. „Prvním velkým úkolem bylo získat status kandidátského geoparku, museli jsme podrobně popsat geologické unikáty území, zmapovat jednotlivé lokality, navrhnout způsob jejich ochrany a prezentace,“ vzpomíná ředitelka. To se podařilo již v roce 2013, další třiroky pak čekali na certifikát.

Současně proťala území turistická infrastruktura jako stezky, na strategických místech se vyrojily altány s reliéfními mapami, podle nichž se návštěvníci orientují dodnes. Kroužek Geolovců zde už pátým rokem pod vedením Petra Mužáka z českolipského vlastivědného muzea objevuje geologické poklady, dobrovolníci uklízí v zaniklých obcích, pomáhají na akcích pro veřejnost a sází stromy. Alej vzpomínek nyní čítá sto stromů, letos se rozroste o dalších padesát.

„Během fungování vojenského prostoru zmizelo přes dvacet obcí a osad i s jejich kostely a hřbitovy. Jediné, co zůstalo jako připomínka, jsou kromě zbytků staveb a sklepů také staré ovocné stromy. Proto se snažíme zmapovat a zachránit staré regionální odrůdy,“ popisuje Mrázová, pro niž je geopark zároveň synonymem výjimečných scenérií nedotčené přírody. „Máme tu těžbu železné rudy, stopy po ní jsou v krajině již málo patrné. O to je zábavnější, je společně s návštěvníky objevovat,“ dodává.

V březnu začalo na facebooku hlasování o deseti výjimečných místech, jejichž příběhy stojí za to vyprávět. Lidé mohou navrhnout nebo vybrat zastavení, na kterých geopark umístí vyřezávanou lavičku nebo jiný dřevěný artefakt. „Chceme, aby se zde návštěvník zastavil, rozhlédl a přemýšlel,“ podotýká ředitelka. Mezi návrhy, ze kterých se vyberou v květnu finalisté, se objevila Krásná vyhlídka u Osečné, zaniklý dvůr Ostroh nebo Kracmanovská křižovatka.