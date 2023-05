Přemnožené nutrie míří do klecí

Jsou to sice pro mnohé roztomilá zvířátka, ale jejich rozmnožení může mít pro lidi vážné následky. Přenáší choroby, mohou útočit na děti i zvířata a poškozují přírodu. Řeč je o nutriích, které se v posledních letech přemnožily v mnoha středočeských městech, například v Mělníku, Nymburce a už dva roky tento problém řeší také Mladá Boleslav, hlavně v okolí říčky Klenice na Štěpánce.

Zatímco některá města, jako třeba Český Brod, přistupují k radikálnímu řešení a nutrie tam odstřelují myslivci, v Mladé Boleslavi zvolili humánní přístup.

O zvířata se stará specializovaná firma, která je pokud možno bez jakýchkoli následků odchytává do klecí a přemisťuje na chovnou farmu.

S odchyty začala Mladá Boleslav loni a letos na jaře s nimi průběžně pokračuje. Úspěšnost předchozích odchytů potvrzuje fakt, že počet nově odchycených zvířat postupně klesá. Zato se však pracovníci specializované firmy setkávají s narůstající agresivitou nutrií. V březnu například v blízkosti můstku u dětského hřiště v parku Štěpánka měli co dočinění s nadstandardně agresivní samicí a pracovníci služby měli co dělat, aby je nepokousala.

„S podobně agresivní nutrií jako v Mladé Boleslavi se setkáváme skutečně výjimečně,“ říká pracovník odchytové služby Jaroslav Rybák.

Mohutný hlodavec ale nakonec skončil v kleci a nebude již představovat riziko pro návštěvníky parku, kteří často neuváženě tato nebezpečná zvířata krmí.

Desítky zvířat

Stejná odchytová služba již loni na podzim nalákala do klecí v blízkosti říčky Klenice asi 40 nutrií, při dvou dalších zásazích letos v první polovině února bylo odvezeno dalších 23 zvířat.

Odchyt těchto tvorů bude v Mladé Boleslavi podle potřeby pokračovat i v následujících měsících.

Problém je to i v dalších středočeských městech. Třeba v Českém Brodě se proti kolonii nutrií rozhodli zakročit dříve, než se začnou nekontrolovatelně množit. Tady však místo klecí zvolili odstřel, usmrceno bylo zhruba deset zvířat.

„Bylo to na základě platného povolení v souladu se zákonem. Je to věc, která nikoho netěší, ale byla to nutnost, protože se nám tady za poslední roky rozmnožily a narušovaly břehy vodního toku Šembera,“ říká starosta Tomáš Klinecký. V Českém Brodě se ale jedná o území mimo zastavěné oblasti.

Odstřel umožnila nová pravidla obrany proti invazním, agresivně se šířícím nepůvodním druhům, které jsou uvedeny na takzvaném unijním seznamu, jenž aktuálně čítá 30 živočichů a 36 rostlin.

Došlo také k podstatné úpravě zákona o myslivosti, který umožňuje všem myslivcům lovit invazní nepůvodní druhy zvířat. Mezi ně patří právě zejména nutrie říční.

Ve městech to ale není možné. Myslivci, byť teď už všichni, totiž mohou lovit jen v příslušné honitbě, která jim k tomu vydá povolenku. Honitby jsou ovšem obvykle mimo zastavěné území měst a nutriím se zalíbilo hlavně na březích potoků v parcích přímo ve městech, kam je často i přes zákaz chodí krmit lidé.

Střelba na nutrie v obydlených oblastech by navíc byla příliš riskantní. „S ohledem na fakt, že u nás jde o park s vysokým pohybem lidí včetně dětí, tak jsme nikdy nepočítali s odlovem ze strany myslivců,“ říká mluvčí mladoboleslavského magistrátu Šárka Charousková.

Útok na psa

V Mladé Boleslavi se podle odborníků nutrie rozmnožily především kvůli neúměrnému přikrmování nezodpovědnými lidmi, přestože je krmení těchto nepůvodních hlodavců zakázáno a v parku Štěpánka jasně vyznačeno na řadě míst informačními cedulemi. I samotné krmení je podle Jaroslava Rybáka nebezpečné. „Často vidíme, jak je děti s maminkami krmí přímo z ruky. Stačí, aby nutrie byla vystresovaná nebo se něčeho lekne, a může vás pokousat,“ upozorňuje.

Jednomu z pracovníků odchytové firmy dokonce v minulosti prokousla holínku.

Předloni v Mladé Boleslavi nutrie napadly psa při venčení. Jeho majitelka Radka Vitovská tehdy popsala, že jen šla venčit fenku jako obvykle. Fenka ale asi sto metrů od lávky zalezla pod vrbu, která má větve až k zemi, takže nebylo vidět, co se děje. „Během pár vteřin vyjekla a vyběhla ven celá krvavá,“ popisovala Radka Vitovská nepříjemnou zkušenost. Majitelé psích mazlíčků by tak hlavně v okolí Klenice měli dávat pozor, aby jejich psi nepřišli do kontaktu s nutriemi, které se ukrývají v trávě u břehu. Stejně obezřetní by měli být i rodiče, určitě není správnou volbou nechat dítě, aby se k nutriím přibližovalo, nebo je dokonce krmilo.

Na zákaz krmení upozorňují zmiňované cedule. Ty ovšem pravidelně ničí vandalové, a tak v mezidobí, než jsou instalovány nové, často na inkriminovaných místech chybí. Někteří lidé si pak myslí, že to zakázané není. Přitom krmení nutriím umožňuje přežití ve volné přírodě a prakticky nekontrolovatelné množení.

Zřejmě po celý rok tak bude průběžně pokračovat odchyt těchto hlodavců, kteří pak míří do průmyslového chovu v Odoleně Vodě. Tam jsou nutrie humánním způsobem chovány k následnému využity jako zdroj kožešiny a případně též masa, které je svou strukturou a chutí podobné zvěřině.