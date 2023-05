Před OSN nanečisto na Pražském hradě

O upřesnění, o jakou akci se jednalo, jsme požádali Viktorii Hubovou, zástupkyni generální tajemnice této čtyřdenní konference.

Popsala byste prosím význam konference PORGMUN?

Diskuze: Viktorie Hubová na zahájení mezinárodní studentské konference PORGMUN na Pražském hradě.

Jednalo se o každoroční setkání – konferenci, která je takovou simulací OSN. Studenti jsou během ní přiřazeni do role delegátů členských států Spojených národů a mají možnost v různých komisích debatovat o závažných světových problémech stejným způsobem jako právě v OSN. Cílem je se během debaty držet zájmů státu, který každý účastník reprezentuje, zachovat si diplomatický přístup a společně pak vytvářet řešení k daným problémům.

Letos se konal již desátý ročník. V čem byl jiný než ty předchozí?

Asi nejvýznamnějším rozdílem bylo konání slavnostního zahájení na Pražském hradě, což považujeme za obrovský úspěch. Myslím, že pro účastníky konference bylo uskutečnění akce na takovémto místě zážitkem a svědčí to o jisté prestiži konference, kterou se dlouhodobě snažíme budovat. Oproti minulým letům jsme také obměnili řadu komisí, ve kterých tak studenti mohli debatovat o méně tradičních tématech.

Kdo všechno se konference zúčastnil?

V první řadě studenti gymnázia Nový PORG, kteří akci sami organizují. Konference je ale určena i pro ostatní studenty středních škol, za předpokladu, že dokážou hovořit plynně anglicky. Letos dorazili studenti z téměř třiceti škol. Mohu říct, že účastníci konference jsou všechno mladí, ambiciózní lidé, kteří se zajímají o současné dění ve světě, a rádi jsme je uvítali v takovém počtu, který překročil 300 účastníků. Na konferenci ale byli k zastihnutí i zajímaví hosté, kteří k delegátům promluvili. Mezi tyto hosty patřili odborníci na různé problematiky, také velvyslanci a další osobnosti, jako třeba spoluzakladatel Občanského fóra Jan Urban.

Byli mezi nimi i účastníci ze zahraničí?

Na konferenci každoročně dojíždí i velké množství zahraničních studentů, letos možná i na konferenci tvořili mírnou většinu, byli mezi nimi například studenti z Izraele, Portugalska, Švýcarska a mnoha dalších zemí. Řada zúčastněných škol z ciziny se na PORGMUN pravidelně vrací, což nás nesmírně těší. Také je skvělé, že na konferenci mají studenti šanci se potkat a seznámit s vrstevníky jak z Česka, tak z jiných zemí, které by za jiných okolností nepotkali.

Jaké bylo hlavní téma konference? Na co především jste se při jednání zaměřovali?

Hlavní téma vychází z jednoho z cílů OSN – mír, spravedlnost a silné instituce. Od tohoto ústředního tématu se pak odvíjely otázky k debatě v jednotlivých komisích. V těch se řešily zejména současné problémy, které ve světě vyvstávají z neefektivních právních systémů, mezi nimiž byl třeba růst extremistických organizací, korupce nebo systém Kafala. Význam míru a fungování institucí pro zajištění spravedlnosti byl zdůrazněn v úvodním proslovu pana Urbana a věřím, že jde o téma velmi aktuální a pro debatu zajímavé.

Na konferenci jste vystupovala jako zástupkyně generální tajemnice. Co vám osobně jednání dalo?

Osobně jsem bohužel neměla možnost navštívit zasedání v komisích, která bývají právě ta nejzajímavější, jelikož jsem jako organizátorka musela plnit během konference jiné povinnosti. Myslím ale, že z organizace PORGMUN si odnáším do života spoustu zkušeností, které určitě uplatním. Asi největší zkušeností a zároveň největší výzvou bylo manažování týmu, a pak bylo samozřejmě nutné na sebe vzít poměrně velkou zodpovědnost, ale to k organizaci prostě patří a o to větší mám nyní radost, že jsem mohla být tohoto projektu součástí. Naopak účastníci, kteří se zapojili jako delegáti, si zase z konference odnesou jiné zkušenosti, protože například mluvení na veřejnosti i vzájemná spolupráce jsou dovednosti, ve kterých rozhodně stojí za to se zdokonalovat. Je také důležité si uvědomit hodnotu vlastního názoru i názoru druhých, a to je přesně jedna z hlavních věcí, kterou se na konferenci, jako je PORGMUN, studenti mohou naučit.