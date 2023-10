Pravé unikáty občas vznikají i v obývácích

Když se řekne průmysl na Vysočině, většina lidí si vybaví podniky, které se zabývají výrobou v automobilovém, strojírenském nebo elektrotechnickém odvětví. V kraji působí také řada firem, jejichž doménou je potravinářství, sklářství nebo například zpracování dřeva.

Avšak i mimo areály společností známých jmen, jež zaměstnávají desítky, stovky a tisíce lidí, vznikají unikátní výrobky. Často doslova na koleně, v obývácích a kuchyních, a nezřídka po večerech, kdy jejich tvůrkyně či tvůrci už mají za sebou pracovní dobu ve svých běžných zaměstnáních nebo celodenní péči o děti a domácnost. A výjimkou nejsou ani případy, kdy se díky šikovným rukám lidí z Vysočiny stane z jejich koníčku alespoň částečně i zaměstnání.

Příkladem je třeba Eva Wasserbauerová ze Žďáru nad Sázavou. Ač vystudovala práva a má za sebou praxi v notářské kanceláři, nakonec se našla ve světě vůní. Místo práce za počítačem a papírování začala maminka dvou dětí s výrobou interiérových difuzérů. Zprvu metodou pokus omyl a jen pro rodinu a kamarádky. Jelikož ale měly produkty úspěch, nabídla je pod značkou La Stella i zákazníkům. Postupně mezi zboží přibyly aroma spreje a sójové svíčky.

Všechny tyto výrobky mají jedno společné – čisté složení s co největším podílem přírodních látek. „Difuzér dnes lze koupit v každé drogérii, ale když si přečtete složení, většinou jsou to samé syntetické látky. A to opravdu není něco, co by měl člověk permanentně dýchat ve svém domově,“ míní Wasserbauerová. Náplně jejích difuzérů proto tvoří kvalitní přírodní éterické oleje a potravinářský líh, ředěný destilovanou vodou. „Musela jsem postupně ‚vychytat‘ vhodné množství olejů, přičemž poměr se mění i dle toho, o jakou vůni jde,“ vylíčila. Její vůně nachází uplatnění i při výrobě sójových svíček bez parafínu, jež jsou zdravější verzí klasických vonných svící.

Kožené boty s originálním designem zase vznikají pod rukama Martiny Šulcové, pětačtyřicetileté žďárské masérky. Šití obuvi si zkusila v roce 2019 díky kamarádce. Nadchlo ji, tak postupně prošla několika kurzy. A šila a šila.

I ona začínala tvorbou pro rodinu a známé, postupně ale přibyla výroba na zakázku a také pořádání kurzů.

Svůj um předává dalším zájemcům již třetím rokem. Její žáci si mohou vyrobit třeba sandále, baleríny, polobotky i zimní obutí z kvalitní kůže. „Mnoho účastníků míří na kurzy proto, že mají problém sehnat v konfekci obuv, která by jim vyhovovala. Takto si vyrobí botu, co jim sedí. Navíc je to unikátní kousek – originál, který si sami nabarví, nazdobí,“ objasnila Šulcová.

Na konferenčním stolku v obýváku během rodičovské dovolené začala tvořit své první papírové krajky Ilona Kunstová z Dobronína na Jihlavsku. Byl to pro ni hlavně relax. I tento koníček se nakonec přetavil v povolání – jelikož je technika papírové krajky celkem opomíjená, snaží se ji tvůrkyně přibližovat zájemcům v online kurzech. Na svém webu papirnice.cz jim nabízí také řadu pomůcek a návodů.