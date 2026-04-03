Postavil druhý nejlehčí dron na světě

Petr Záleský
  8:00
Studuje gymnázium v Novém Bydžově, je čerstvě plnoletý a už je úspěšným pilotem i vývojářem.

Pavel Kolinský létá za každého počasí, ale na letiště nemusí. Sedí „za kniplem“ stroje, který umí bez problémů letět dvousetkilometrovou rychlostí, na stovku zrychlí za vteřinu, zastaví i otočí se na pětníku. Třeba v obýváku. Pilotuje totiž závodní drony. Většinou jsou tak miniaturní, mrštné a rychlé, že slyšíte šílený bzukot elektrického motoru, ale samotný stroj si prohlédnete až po přistání.

V roce 2023 se coby patnáctiletý přihlásil do ojedinělé soutěže. Cílem bylo postavit co nejlehčí létající dron. Zvládl sestavit kolibříka s váhou 11,9 gramu, v té době druhý nejlehčí na světě. Padesátikorunová mince je lehčí jen o dva gramy a běžně dostupné miniaturní drony jsou i více než desetkrát těžší.

„Byla to výzva, tou dobou jsem byl jediný mladistvý v soutěži, a přestože jsem tomu ještě nerozuměl tolik jako dnes, dokázal jsem pro můj pokusný stroj pořídit všechny díly a poskládat je dohromady. Světový rekordman měl jen 11,2 gramu,“ vysvětluje pilot z Chlumce nad Cidlinou, který na rychlost a přesnost soutěží s 25gramovou FPV kvadrakoptérou. Jde o Tiny Whoop, tedy tichý křik. Zkratka FPV znamená, že obraz z minikamery na dronu pilot v reálném čase sleduje na brýlích nebo monitoru.

Drahý koníček po škole

Kromě stavby ultra lehkého dronu si mladík nejvíce považuje úspěchů v mezinárodní konkurenci: dvojnásobnou obhajobu vítězství na Mistrovství mládeže Tiny Whoop, 18.místo v konkurenci 417 světových borců v mezinárodním závodu RaceGOW5 a nebo listopadové sedmé místo z Anglie.

Zatímco ti nejlepší piloti z Číny, Koreje nebo USA mají neomezené dodávky náhradních dílů, nejmodernější techniku, a hlavně se tomu věnují na plný úvazek, má osmnáctiletý gymnazista dronařinu jako drahý koníček po škole. Přesto je českou špičkou v oboru.

„Většina dílů je z Číny a doba dodání se někdy počítá i na měsíce. Další objednávám z Ameriky. Tam sice doba dodání není tak hrozná, ale zase do ceny promlouvají cla a DPH, takže se to trochu prodraží,“ uvádí.

O pohodlí i díly asijských pilotů se starají jejich kluby, létá se o štědré finanční odměny. Pavel Kolinský profesionály porazit může, ale v podmínkách se jim rovnat nemůže ani omylem.

„Evropané mají většinou jen malou naději dohonit ty úplně nejlepší na světě. Třeba já se na simulátoru snažím trénovat asi hodinu denně. Sice by to šlo i s reálným strojem, to ale pořád něco rozbíjíte a opravujete. Pro srovnání: ti nejlepší mají na simulátoru nalétáno i dva tisíce hodin. Já jsem na něj přešel později a mám asi 150 hodin, „říká student.

Krmítko v americkém Ohiu

