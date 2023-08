Poníci i hravé pokusy rozvíjí v dětech talent

Kam s dětmi do kroužku? Špendlík, DDM hl. m. Prahy Kroužek naučí zájemce od 9 do 14 let základy ručního šití a práce s různými textiliemi, malování na textil, tvorbu aplikací na textil. Cena za pololetí: 2 000 Kč Digitální fotografie, DDM Praha 2 Cílem kroužku je předat účastníkům od 10 do 15 let odborné znalosti o fotografování. Měli by se hlavně naučit znát svůj fotoaparát a zdokonalit se tak ve vytváření fotek. Cena za pololetí: 1 150 Kč Vědecký kroužek pro děti, Věda nás baví Děti se hravou a zábavnou formou seznámí s s jevy kolem nás a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. Děti provádějí zajímavé experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité, a dozvědí se, jak věci a jevy fungují. Cena za pololetí: 1 790 Kč Barevné čarování, DDM Jižní Město Děti od 7 do 10 let se naučí užívat složitější malířské a kresebné postupy, budou rozvíjet své výtvarné cítění a osvojí si základy zobrazování podle skutečnosti, kompozice, stínování a malby. Cena za pololetí: 1 550 Kč