Pokud máte na lázně nárok, nenechte se odbýt!

Jaké procedury k léčbě v Luhačovicých se využívají a jak pacientům pomáhají?

„V rámci léčby dýchacích potíží využíváme zejména inhalace. Člověk při nich vdechuje mlžinu minerální vody,“ vysvětluje v rozhovoru MUDr. Jiří Hnátek, hlavní lékař společnosti Lázně Luhačovice, a. s.

Jaká onemocnění jsou doménou luhačovických lázní?

Největší podíl v našich lázních tvoří právě léčba dýchacích potíží. Máme bohaté zkušenosti s řadou chronických plicních onemocnění včetně astmatu, chronické obstrukční plicní nemoci či plicních fibróz, ale v posledních dvou letech také s léčbou postcovidového syndromu. Věnujeme se však také léčbě pohybového aparátu, některých nemocí oběhového systému, neurologickým nemocem a v neposlední řadě rekonvalescenci po onkologických onemocněních. Největší přínos spatřuji v tom, že se nesoustředíme pouze na jednu konkrétní chorobu, ale zhodnotíme zdravotní stav pacienta komplexně a procedury nastavujeme tak, aby mu pomohly ideálně se všemi potížemi.

K léčbě lázně využívají především přírodní minerální vody. Při jakých potížích a jak pacientům pomáhají?

V rámci léčby dýchacích potíží využíváme zejména inhalace. Jak jsem již zmínil výše, člověk při nich vdechuje mlžinu minerální vody. Kapénky jsou rozptýleny v širokém spektru tak, aby pronikly co nejhlouběji do dýchacích cest. Účinek těchto vod je především protizánětlivý, čili zklidňuje chronickým zánětem změněnou sliznici, usnadňuje vykašlávání tím, že ředí hlen, čímž dýchací cesty čistí. Další důležitou procedurou jsou uhličité koupele. Při nich působí zejména jodové sloučeniny, které mají protizánětlivý účinek, působí proti bolesti a příznivý vliv mají například i na nemoci šlach a revmatické projevy. Neméně důležitou procedurou je pitná terapie, kterou předepisujeme především pacientům s chorobami zažívacího ústrojí a nemocemi z poruchy látkové výměny. Minerální vody mimo jiné též ovlivňují motilitu neboli pohyblivost žaludku, střev i žlučníku.

Doporučil byste zájemcům vyrazit do lázní i na podzim či v zimě?

Lázně mohou právě na podzim či v zimě pomoci dospělým i dětem, snad jen s výjimkou chladových alergiků. A to jak s alergiemi, astmatem, chronickými záněty průdušek, ale i s častým kašlem. Kromě toho, že takový pobyt včas posílí organismus před nástupem pylových období, má oproti přeplněným letním měsícům další výhody. Patří mezi ně větší výběr volných ubytovacích kapacit, nižší doplatky na služby, které nehradí pojišťovna, ale hlavně čisté ovzduší bez inverze, smogu a sezonních alergenů.

MUDr. Jiří Hnátek: Je hlavním lékařem společnosti Lázně Luhačovice, a.s. | foto: Lázně Luhačovice, a.s.

Jak si mohu o lázně požádat?

Nejprve je potřeba navštívit praktického lékaře, domluvit se na možnosti léčebného pobytu v lázních a nechat si od něj vypsat tzv. Návrh na lázeňskou péči. V případě potřeby se lze obrátit i na odborníka, například pneumologa, který by eventuálně mohl vypsání návrhu iniciovat. Často je to o individuálním přístupu, důležité je nenechat se odbýt. Samotný návrh ještě musí schválit zdravotní pojišťovna. V případě dospělých je pak návrh platný zpravidla tři měsíce a u dětí pak šest měsíců od data schválení. Během této doby je třeba do lázní nastoupit.

Před dvěma lety se u vás léčil první postcovidový pacient a nebyl zdaleka poslední. Jak toto období zpětně hodnotíte?

Byly to velmi silné a působivé příběhy. Naštěstí se nám podařilo spoustě pacientů pomoci. Přijížděli oslabeni po covidových zápalech plic. Dělala jim potíže jen samotná chůze, pohyb. Našli jsme způsob rehabilitace v takové míře, že odjížděli bez výraznějších potíží a dušnosti. Byl to výrazný efekt lázeňské léčby. Může lázeňské procedury využít i zdravý člověk? Samozřejmě, pobyt v lázních je způsob, jak podpořit zdravý životní styl a předejít tak případným zdravotním komplikacím. Pomáhají nejen procedury s využitím přírodního léčivého zdroje, ale i fakt, že jsou lázně blízko přírody, daleko od shonu velkých měst. Představují tak základnu pro aktivní dovolenou, stejně jako pro kvalitní odpočinek. Svižná chůze na čerstvém vzduchu je totiž nejjednodušším a nejpřirozenějším vytrvalostním tréninkem plic, kterou svým pacientům doporučujeme v rámci respirační fyzioterapie.