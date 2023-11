Podzimní viry útočí

Proti chřipce chrání očkování Očkování je v současné době nejúčinnější prevencí proti chřipce, která každoročně decimuje velkou část populace. Jeho přínos potvrdila řada studií – žádným jiným způsobem nelze dosáhnout tak účinné ochrany proti tomuto virovému onemocnění.

Důležité je správné načasování očkování – ideální je to v říjnu a listopadu, aby byla zajištěna maximální účinnost a co nejvyšší hladina protilátek proti chřipce právě v době vrcholící sezony, která u nás trvá zhruba od prosince do března.

Očkovat je možné i později, ale je třeba mít na paměti, že tvorba protilátek trvá přibližně dva týdny.

Česká vakcinologická společnost doporučuje, aby všichni dospělí nad 50 let byli proti chřipce očkováni. Navíc všichni nad 65 let, ale i chroničtí pacienti nebo zdravotníci mají očkování proti chřipce plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.