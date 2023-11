Plastické operace jsou na vzestupu

Miniinvazivní procedury, jakou jsou aplikace výplňových materiálů nebo vyhlazení vrásek botulotoxinem, jsou dnes tak běžné, že se dostávají na úroveň kadeřnických či kosmetických služeb. Podobné vylepšení podstoupila před dvěma měsíci i šestačtyřicetiletá Dana Benešová z Prahy.

„Měla jsem povislé koutky úst, což mě rozčilovalo. Všiml si toho i můj patnáctiletý syn, který měl vždycky rád můj úsměv. Zašla jsem na zákrok k paní doktorce, která mi tam píchla injekci, a za pár minut bylo hotovo. Už se zase usmívám. Teď to radím všem svým kamarádkám,“ pochvaluje si vylepšení Dana Benešová.

Některé operace z rukou plastických chirurgů jsou ovšem o poznání náročnější. Mezi stále nejžádanější zákroky v estetické chirurgii je zvětšení prsou. Ročně tento zákrok u nás podstoupí tisíce žen. Tuto operaci žádá stále mladší klientela. Mladé ženy často čekají na den své plnoletosti, aby tento zákrok podstoupily.

„Zároveň ale také přibylo pacientek, které si nechávají zvětšit prsa i ve vyšším věku, jako 40 až 50 let, a není výjimkou, že přijde s tímto požadavkem i žena v 60 letech. Tento fakt je také dán jiným životním stylem, než tomu bylo například před dvaceti lety. Také pozoruji, že ženy chtějí větší objem prsou, než tomu bylo dříve,“ říká plastický chirurg Roman Kufa z Perfect Clinic a dodává: „Kromě zvětšení poprsí je u nás za minulý rok velmi žádaná operace očních víček a je velká poptávka po operaci nosu. Na ty nejčastěji chodí ženy, a to ve věku 18–30 let.“

U operace víček nejde o pouhou kosmetiku. „Tyto zákroky provádíme velmi často, při větším poklesu víček má klient i zdravotní potíže. Dochází ke zmenšení zorného pole, pacient nevědomě zvedá čelo a může tak trpět i bolestmi hlavy. Zákrok vydrží několik let, kůže časem opět poklesne, ale ne v takové míře jako před první operaci. Tato operace se může opakovat i několikrát za život, většinou 1- až 2krát,“ vysvětluje Roman Kufa.

Jemných operací nosu přibývá

Novým trendem v rhinoplastikách (operace nosu) je co nejšetrnější technika, aby během operace tkáně byly co nejméně poškozené. „U nás na klinice jsme zavedli unikátní metodu operování nosu – PGA Rhinoplatika – Perfect Gentle Rhinoplasty. Jedná se o nejšetrnější techniku operování nosu, provádíme ji zavřeně, kdy nevzniká na nose žádná jizva, po operaci nedáváme do nosu tamponádu ani se nenosí sádra. Pacient má pouze náplasti na nose 14 dní, nemá sádru a volně dýchá ihned po operaci,“ říká Roman Kufa.

Na vzestupu je i transplantace vlasů. Pro porovnání v roce 2010 bylo dle International Society of Hair Restoration Surgery provedeno až 279 000 procedur spojených s udržením vlasového porostu. Za loňský rok už bylo celosvětově ošetřeno přes 2,2 milionu pacientů trpících ztrátou vlasů.

Součástí estetické medicíny je i dermatologie, která je ideální pro ty, kteří chtějí menší neinvazivní zákroky. „V roce 2022 byly nejpopulárnějšími zákroky výplně rtů, ošetření botulotoxinem a laserové epilace. Díky sociálním médiím se stále více lidí rozhoduje pro tyto neinvazivní zákroky, které nabízejí rychlé výsledky s minimálními vedlejšími účinky a zotavením,“ říká dermatolog Jan Kučera z Perfect Clinic Dermatology.

Vylepšit lze na těle zkrátka už skoro vše. A jak si plastičtí chirurgové poradí s tím, když klient přijde s nereálnou představou či nesmyslnými požadavky? „Často klienti přicházejí s přáním o změnu, kterou není možné provést, nebo změnu, která esteticky nebude vypadat dobře. Jsou to často požadavky na zvětšení prsů velkými implantáty, ale jsou i bizarní přání, jako třeba implantování silikonových rohů pod kůži na hlavě – s tímto požadavkem jsem se opravdu potkal. Pokud se neztotožním s přáním klientky, operaci neprovedu i přesto, že trvá na svém. Někdy taková proměna může způsobit i zdravotní potíže, třeba velké prsní implantáty způsobují zátěž na pohybový aparát,“ doplňuje Roman Kufa.