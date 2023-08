Plánují nádraží i lepší sportovní zázemí

Vodňany jsou od nepaměti spojené s tradicí rybářství, najdete v nich proto stálou expozici o historii tohoto oboru i muzeum s akvárii. Město lemuje také nespočet rybníků či řeka Blanice, díky čemuž si vysloužilo i poetické přízvisko jihočeské Benátky. Svým návštěvníkům ale dokážou Vodňany nabídnout mnohem více. V posledních letech se město navíc stále rozvíjí a modernizuje.

Před několika lety otevřeli například nové venkovní koupaliště. To mimo vodní plochy s atrakcemi, klouzačkami i prostorem pro plavání nabízí dráhu pro koloběžky a sportovní, dětské i parkourové hřiště. V budově je pak umístěná i kavárna s hernou.

„Koupaliště je hojně využívané a místní obyvatelé si ho velice pochvalují. Snažíme se také vyslyšet podněty od návštěvníků a do areálu nadále investujeme a postupně ho doplňujeme dle jejich potřeb,“ láká na rekreaci vodňanský starosta Martin Macháč.

Dodává, že v posledních letech se město zaměřilo zejména na zlepšení dopravní infrastruktury okolo náměstí. Do oprav několika ulic Vodňany investovaly 30 milionů korun. Zásadní rekonstrukce za 50 milionů se dočkala také víceúčelová sportovní hala, která už nevyhovovala současným požadavkům. V současné době se dle starosty chce radnice zaměřit na rozvoj města, kultury a volnočasových aktivit. „Právě teď pracujeme na novém plánu rozvoje města, ten nám určitě nastíní směrování Vodňan do budoucna. Co se větších investic týče, připravujeme rekonstrukci kulturního střediska a náměstí,“ vyjmenoval starosta s tím, že radnice má v plánu také vybudovat nové autobusové nádraží a zrekonstruovat budovu bývalé ubytovny, která má začít sloužit novým účelům.

Připustil pak, že stejně jako v jiných městech a obcích se budou muset zaměřit také na problém parkovacích míst, kterých je ve Vodňanech nedostatek.

Další velká investice pak půjde na sport a venkovní aktivity, radnice totiž plánuje rozšířit oblíbený sportovní areál Blanice o další možnosti vyžití. Oblíbené místo pro sportovce i rodiny se rozroste o nový skate park, zastřešené hřiště na metanou, dráhu na kolečkové brusle a dětská hřiště. Dostavbu bude doprovázet výsadba nové zeleně.

„Myslím si, že zastupitelstvo je nyní složené z lidí, kteří mají opravdu chuť pro Vodňany pracovat a společně posunout vize a potřeby občanů dál, k jejich spokojenosti,“ těší starostu, který věří, že všechny projekty se podaří dokončit.

Na životě ve městě se svými zajímavými projekty podílí také Knihovna Gelasta Vodňanského pojmenovaná po slavném rodákovi, který se zasloužil o rozvoj města. Na její popud v ulicích nainstalovali už několik knihobudek. Ta poslední stojí v městském parku a její podoba vzešla z návrhu architekta Ondřeje Madara, který vycházel ze vzhledu mobiliáře, jenž už ve Vodňanech byl. Dřevěná budka tak zapadá do prostoru parku a je užitečným doplňkem k herním prvkům. Zbylé tři pak najdete na náměstí, autobusovém nádraží a poliklinice.

Na začátku prázdnin prázdnin pak knihovna otevřela nový komunitní prostor, který za pomoci vodňanské veřejnosti vybudovala na svém dvorku. Ten původně sloužil pro ustájení koní v zájezdním hostinci, jehož budovu knihovna nyní využívá, byl ale velice zanedbaný a nešel plně využít. Poté, co knihovna získala grant půl milionu korun,rozhodla se ho uzpůsobit dle představ obyvatel.

„Uspořádali jsme několik setkání, při kterých sami obyvatelé navrhli, co by v prostoru nemělo chybět a jak ho chtějí využívat. Nyní tam najdete vzrostlý strom, altánek a sociální zázemí i s kuchyňkou. Je to taková oáza klidu uprostřed města,“ popsala prostor pracovnice knihovny Lucie Hasilová. Doplnila poté, že v současné chvíli plánuje knihovna na dvorku pořádat kulturní akce, jako jsou veřejná čtení, letní kino, promítání fotografií i hudební koncerty.

S netradičním projektem ve městě před časem zaujal také farář Josef Prokeš. Ten využil rekonstrukci kostela k předání vzkazu budoucím generacím. Do opravované báně kostelní věže nechal vložit časovou kapsli, do níž místní zaznamenali své myšlenky a vzkazy. Ty mají ve věži vydržet až do další rekonstrukce okolo roku 2300.

Hotovo: Oprava mostu stála celkem 38,5 milionu korun. Řidičům opět naplno slouží od června. Vzhled ihned zaujme díky velkým betonovým obloukům.

Opravili stoletý most

Skoro čtyřicet milionů korun pak stála obnova jedné z nejznámějších staveb ve Vodňanech. Od začátku června je tam po rekonstrukci opět průjezdný most přes řeku Blanici na staré výpadovce na Strakonice. Jeho vzhled ihned zaujme díky velkým betonovým obloukům. Na místě je už od roku 1926. Nyní stavaři jeho životnost prodloužili o další desítky roků. Celá obnova trvala podle náměstka jihočeského hejtmana Tomáše Hajduška 230 dní. „Za necelé dvě stavební sezony se podařilo most kompletně zrekonstruovat a zachovat přitom jeho jedinečný ráz, díky kterému je po právu dominantou města. Zároveň je rozšířená vozovka na šest metrů, což zvýší bezpečnost provozu,“ upozornil Hajdušek. Jihočeský kraj za kompletní rekonstrukci zaplatil celkem 36 milionů a Vodňany dva a půl milionu. „Peníze od města byly na obnovu stálého a slavnostního osvětlení i na výstavbu betonové lávky pro pěší,“ doplnil náměstek pro investice.