Pilinový tartan

I za relativně směšné peníze lze v Hradci Králové postavit sportoviště, které městu přinese uznání a možná i obdiv zbytku republiky. Lesní běžecký okruh přišel asi na jednu tisícinu toho, kolik bude nakonec stát multifunkční stadion, avšak vyžití nabídne královské. Nepravidelný okruh, dlouhý 800 metrů, vystlán štěpkou a pilinami, se vine ve stínu lesa. Je tu vyznačena padesátimetrová i stometrová rovinka, časem přibudou návody na rozcvičení nebo stezka pro chůzi naboso. Náměstíčko se startem i cílem oválu je asi 200 metrů za Lesním hřbitovem. Červencové otevření si nenechala ujít ani pětinásobná účastnice olympijských her a majitelka českého rekordu v maratonu Eva Vrabcová Nývltová.

„Hodně mě mrzí, že jsem ukončila kariéru, protože je úžasné mít takový okruh jen kousek za barákem. Bohužel jsem neměla příležitost na něčem podobném trénovat, pamatuju jen na pilinovou dráhu v Trutnově, ale to jsem byla ještě malinká. Takové okruhy jsou celkem běžné snad jen na severu Evropy, kde z nich v zimě dělají i tratě pro běžecké lyžování. Je to měkké, šetří to pohybový aparát a bude to skvělé například pro měřené tréninky, odpočinek a vyklusání,“ říká někdejší atletka, jež se s profikariérou rozloučila letos v únoru. „Moje zdravotní problémy jsou bohužel takové, že nemůžu ani klusat, ale pořídila jsem si horské kolo a chystám se na závody,“ dodává.

Tenisky na rozdíl od maratonské rekordmanky při otevření neobula hradecká primátorka Pavlína Springerová (HDK), avšak slíbila, že se na přírodním tartanu proběhne. Podle ní běžecký okruh do prostředí novohradeckých lesů přesně zapadá: „Naše městské lesy jsou hradeckou perlou. Během velmi krátké doby se nám podařilo vybudovat něco, co je v kontextu České republiky i střední Evropy unikátní, bude to skvělá alternativa pro sportovce. Ještě tu však máme co ladit, aby to vyblbnutí pro děti i dospěláky bylo komplexní. Z městských lesů však nemůžeme mít nějaký lunapark, musíme to vyvažovat.“

Hradecký lesní okruh je teprve druhý v republice, první otevřeli před třemi lety v Porubském lese u Ostravy, dostal jméno Oherův podle svérázného horníka a běžce. Hradecké nové sportoviště stálo kolem 780 tisíc korun bez daně. Jeden díl dala společnost Městské lesy HK, sto tisíci korunami přispěla Vojenská zdravotní pojišťovna a další peníze přinesl projekt re-use, s nímž město začalo před více než třemi lety. Příspěvek na okruh a několik stovek nových stromků k vysázení je prvním výsledkem re-use pointů, které vznikly ve čtyřech sběrných dvorech. Do nich lze donést nepotřebné věci, které jsou za drobný obnos dál k prodeji. Projekt jen za loňský rok vynesl 280 tisíc korun.

Tři metry široký okruh je nadýchaný, ale až jej déšť a podrážky běžců upěchují, bude mít pružný a příjemný povrch. Obrubníky tvoří opracované kmeny. Okruh je jednosměrný a na rozdíl od sousední velmi populární asfaltové stezky Hradečnice na něj smí pouze běžci. Obrovskou výhodou je stín stromů a ptačí zpěv. „Škoda, že okruh není o kousek delší, zato má nepravidelný tvar, vede lesem, a tak nehrozí nuda jako na atletickém oválu. Je to perfektní doplněk k asfaltovým stezkám, které tu ale jsou spíš pro bruslaře a cyklisty. Město by se podle mě mohlo zamyslet nad tím vybudovat takový okruh i trochu blíž centra,“ říká Martin Páv, který na svůj běžecký kros za Lesní hřbitov vyráží pravidelně.

Přibudou enduro trať i lesní divadlo

„Okruhem rozhodně nekončíme. Areál doplníme o další lavice i stojany na kola, chceme budovat naučné prvky. Vzniknou tu například takové bubliny, ve kterých bude možné se zastavit a protáhnout podle návodů. Chceme okruh přizpůsobit i lesní pedagogice, takže plánujeme i přírodní dendrofon nebo procházku naboso po různém povrchu,“ uvádí ředitel Městských lesů HK Milan Zerzán.

V blízkosti páteřních inline a cyklostezek Hradečnice a Písečnice už jsou kromě okruhu lesní tělocvična, síťový park Na Větvi, rytířské hradiště, altány s grily nebo pohádková stezka. Pro příští rok chystají Městské lesy další novinky. Pro bikery se má u pískovny Marokánka otevřít pumptrackový okruh, na Novém Hradci se chystá obnova lesního divadelního amfiteátru.