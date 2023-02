Pes, nejlepší cvičitel člověka

Sportem ku zdraví. Platí to pro člověka, ale i pro jeho čtyřnohé společníky. „Aby byl pes šťastný a vyrovnaný, potřebuje zaměstnat. V některých sportech pracuje více hlava, jinde zase tělo. Pravidelné cvičení udržuje psa i majitele v kondici, navíc upevňuje jejich vztah,“ líčí kynoložka Kristýna Rýglová ze Psí akademie Agora v Brně.

Pokud chcete například předejít problémům spojeným se sedavým zaměstnáním, je sportování se psem vhodnou možností. „Psí sporty přirozeně motivují k pohybové aktivitě nenásilnou formou. Samotná interakce je využívaná i v mnoha terapiích jako zcela zásadní prvek léčby,“ popisuje proděkan pro celoživotní vzdělávání Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity Ivan Struhár. Možností, jak se svým psem sportovat, je dnes celá řada, stačí si proto jen vybrat.

Celý magazín

Spolu lesem canicrossem

Běhání je pro psa druhou přirozeností. Proč toho tedy nevyužít a nejít si zaběhat s ním – navíc s jeho pomocí? Canicross neboli běh se psem je vhodný pro všechna plemena a začít s ním lze prakticky kdykoli. Nutné je pouze koupit vhodné vybavení: sedák, odpružené vodítko a postroj. Pak už stačí jen obout tenisky a vyrazit. Po celém Česku probíhají společné tréninky pro začátečníky i zkušenější týmy. Závody v tomto sportu jsou také velmi oblíbené. Člověk v nich může nejen běžet, ale i se nechat táhnout na kole, koloběžce, lyžích či na saních.

Přes překážky ke hvězdám agility

Skákání že je jenom pro koně? Omyl. V agility psi překonávají nejen překážky, ale i tunely, slalom či houpačky. Psovod svého svěřence navádí slovními povely i pohyby rukou a těla a snaží se, aby se do cíle dostal co nejrychleji a s co nejméně chybami. Agility může dělat jakýkoli pes, nejšikovnějšími plemeny jsou border kolie, sheltie a australský ovčák. Jedná se o sport, který prospívá fyzické kondici psa i psovoda a také skvěle upevňuje jejich vztah. Pro trénink lze využít vlastní zahradu či psí kluby, jež mají potřebné vybavení.

Kroužky pro psy alias Dog Puller

Skvělá hra a zároveň intenzivní trénink. To v sobě spojuje kynologický sport s názvem Dog Puller. Využívají se při něm dva fialové kroužky – pullery. Existují zde dvě různé disciplíny. V Jumpingu musí pes uchopit kruh ve výskoku, po dopadu pustit a vyskočit pro druhý. U Runningu psovod odhodí kruh, pes pro něj běží, chytá ho a vrací se zpět. Jakmile je pes s kruhem na půli cesty, majitel odhazuje druhý kruh na opačnou stranu a pes pro něj opět vyráží. Tento sport není pro člověka příliš náročný, mohou jej tedy dělat i děti či starší pejskaři. Vhodný je také pro všechna plemena.

Dog dancing aneb smím prosit?

Kdo říká, že taneční partner musí být nutně člověk? Ti čtyřnozí bývají mnohdy lepší, jak dokazuje populární kynologická disciplína dog dancing neboli tanec se psem. Tým složený ze psa a psovoda při něm předvádí předem připravenou sestavu cviků a triků na hudbu. Na tomto sportu je skvělé, že k němu není potřeba ani spousta peněz, ani velký prostor, ani moře času. Nejsou třeba žádné zvláštní pomůcky, stačí pouze 10 minut denně a psí parťák. Cvičit lze doma i na procházce. Pes se naučí spoustu nových věcí a člověk se navíc protáhne a zlepší svou obratnost.

Pozor, letí dogfrisbee

Házet si frisbee patří mezi oblíbené dětské hry. Co se však stane, když se začne házet psovi? Nový psí sport. Dogfrisbee baví prakticky všechna plemena, jelikož se mohou vrhat za „kořistí“, poslouchat pokyny a u toho se proběhnout. Pro člověka má tato aktivita také mnoho benefitů. Nejen že stráví příjemný čas se svým mazlíčkem, ale také si značně procvičí ruce, jelikož správný a přesný hod je zde klíčem k úspěchu. Dogfrisbee ale není jen o házení a chytání talíře. Lze používat různé hody, vzdálenosti a dělat působivé triky, které budou majitele i psa rozvíjet a bavit.