Perlou opraveného náměstí by se mělo stát nové muzeum

V roce 2018 z toho bylo ve vedení města velké mrzení. Majitel zámku, kde po léta muzeum sídlilo, se zařízením neprodloužil nájemní smlouvu. Instituce měla tři roky, aby se vystěhovala. V tu chvíli začalo velké přemýšlení, kam zařízení s desítkami tisíc sbírkových předmětů nastěhovat. Nakonec zvítězil nápad zrekonstruovat bývalou poštu na náměstí T. G. Masaryka. Jde o budovu jen přes ulici naproti radnici.

Její opravu a proměnu v reprezentativní prostory, včetně vybudování nového informačního centra a zasedacího sálu pro potřeby zastupitelstva, se však nepodařilo zvládnout tak rychle. Jde totiž o investici za odhadovaných více než sto milionů korun. Situaci navíc zkomplikoval zánik Sberbank, v níž má město stále blokovaných 105 milionů korun.

Letos se však začalo blýskat na lepší časy. Vedení města požádalo o dotaci. A v červnu zastupitelé rozhodli o zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby.

„Bude to velká zakázka, potřebujeme na to být dobře připravení,“ uvedl po jednání pro ČTK starosta Chotěboře Ondřej Kozub. Počítá s tím, že se město při přípravách řízení poradí i s krajem, který chystá podobné projekty.

Pokud Chotěboř dostane peníze z dotačního programu, mohla by rekonstrukce bývalé pošty začít v příštím roce. Tou dobou už by se město mohlo dostat i k penězům blokovaným ve Sberbank.

Nové chotěbořské muzeum by se mělo stát unikátem. Vnitřní prostory i samotné expozice by měly vypadat velkolepě. V návštěvnících by měly zanechat nezapomenutelný dojem.

„Chceme, aby naše výstava vystoupila z řady standardních muzejních expozic, aby vzbudila zájem za hranicemi města, aby současnou formou řekla něco o Chotěboři. A aby se muzeum stalo něčím, na co budeme my všichni z Chotěboře hrdí,“ vysvětloval už dříve místostarosta David Šafránek. Dnes už sice na svém postu není, nicméně záměr zůstává.

Interiéry: Přízemí opravené staré pošty by směrem z náměstí mělo obsadit nové informační centrum. V patrech bude prostor pro expozice.

Budovu bývalé pošty nechá radnice pro potřeby muzea kompletně přestavět. Během rekonstrukce z ní zůstanou jen obvodové zdi a střecha. Po dokončení prací v ní nové místo najde informační centrum, stálá expozice, prostor pro galerii i místo pro sezonní a tematické výstavy. Do budovy se vejde i nový sál, v němž bude například zasedat zastupitelstvo.

Největší prostor má v interiérech dostat stálá expozice. Ta se bude věnovat především městu a řece Doubravě. „Má za cíl být maximálně moderní a zaměřená na zážitek. Má vyprávět příběh, zanechat v návštěvníkovi emoce. Bude architektonicky zajímavá, graficky hravě ztvárněná, scenáristicky promyšlená,“ sliboval Šafránek.

Městské muzeum v současné době své výstavní prostory nemá. Radnice už pro něj připravila nový depozitář v budově u Fominovy ulice. Ještě dokončuje jeho vybavení, aby tam muzeum mohlo začít stěhovat svoje sbírky. Sbírkový fond muzea čítá na třicet tisíc předmětů. Zřízení depozitáře přišlo zhruba na tři miliony korun. Projekt obsahuje i prvky elektronické ochrany.

Podle starosty Kozuba je vytvoření nového depozitáře poměrně výjimečná záležitost. „Protože depozitářů takhle moderních vzniká poskrovnu, ty předměty budou mít díky tomu velmi dobré uložení,“ řekl.

Jednací sál: V křídle budovy nejblíže radnici najde místo nový sál pro schůze zastupitelů.

Muzeum v Chotěboři bylo založeno v roce 1885. Na zdejším zámku sídlilo od roku 1952. Původním majitelům, rodině Dobrzenských, byl zámek vrácen počátkem 90. let minulého století. Muzeum na zámku zůstalo na základě nájemní smlouvy, vystěhovalo se loni v lednu. Majitel měl s prostory jiné záměry. Rekonstrukce bývalé pošty by měla být rozložená do tří let.