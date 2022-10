Péče o zdraví? Chůze i pravidelný spánek

Některé změny přitom skoro nic nestojí a mohou výrazně pomoci cítit se líp a nepodléhat virům a bakteriím tak snadno. Jaké to jsou? Výzkumy prokázaly, že čím větší počet kroků denně ujdeme, tím víc uděláme pro své zdraví. Ideální je ujít alespoň 10 tisíc kroků denně. Dlouhá chůze nejenže snižuje riziko vzniku diabetu, rakoviny, Alzheimerovy choroby nebo osteoporózy, ale díky pohybu navíc hubneme, odbouráváme stres a deprese, zmírňujeme bolesti zad a zlepšujeme kvalitu spánku.

Odborníci také říkají, že pro zdravý způsob stravování je mnohem důležitější soustředit se, kolikrát sousto rozžvýkáme, než kontrolovat počet kalorií. Pocit sytosti se dostavuje po prvních 15 minutách jídla. Jíme-li tedy díky uvědomělému žvýkání pomaleji, dostaví se signál o nasycení po konzumaci mnohem menšího množství potravy.

Celý magazín

Jen díky vědomému důkladnému žvýkání potravy můžete podle odborníků zhubnout za rok až 10 kilogramů, aniž byste museli měnit své stravovací návyky.

Měli bychom také jíst mnohem více vlákniny, než jí obvykle přijímáme. Výživoví poradci varují lidi, kteří konzumují v průměru denně jen zhruba 18 gramů vlákniny, což je velmi málo. Rostlinná vlákna, například z celozrnných výrobků nebo luštěnin, jsou prospěšná pro zdravý stav zažívacího ústrojí a posilují imunitní systém. Zatímco ženy by měly přijmout alespoň 26 gramů vlákniny denně, muži dokonce 38 gramů.

Pro udržení zdraví je také důležité se smát. Děti se zasmějí denně až 400krát, zatímco dospělí jen 15krát. To je ovšem věčná škoda, říkají odborníci. Smích totiž snižuje tvorbu stresových hormonů, působí protizánětlivě, stimuluje nastartování samoozdravných procesů v těle a posiluje imunitní systém. Pouhé dvě minuty opravdu srdečného smíchu jsou pro tělo a duši stejně zdravé jako 20 minut joggingu. Taková veselá polední pauza s přáteli může být léčivá.

Nezapomeňte také pravidelně spát. Buňky se totiž můžou regenerovat jen během spánku. U dospělých to trvá sedm až osm hodin. Odborníci varují, že šest hodin nestačí. Kdo spí méně než čtyři hodiny, je buď už nemocný, nebo v nejbližší době bude.

Důležitý je také pitný režim. Voda má v těle mnoho důležitých funkcí a je například nepostradatelná pro regulaci tělesné teploty, transport živin v organismu, fungování buněk, krvetvorbu a látkovou výměnu. Pokud vypijete za den méně než jeden litr, pohybujete se podle lékařů za kritickou hranicí. Minimum by měl být litr a půl.

Klidový puls je potom důležitou výpovědí o výkonnosti srdce. U zdravých dospělých je frekvence srdečních stahů mezi 60 a 80 za minutu. Krev přitom cirkuluje celým organismem, aby ho zásobila kyslíkem a živinami. Pokud musí srdce tepat rychleji, aby tento úkol splnilo, rychleji se časem unaví. Výzkumy prokázaly, že tep v rozmezí 81–90 zvyšuje riziko úmrtí dvojnásobně a hodnoty přes 90 dokonce trojnásobně. Pokud tedy máte vysokou tepovou frekvenci, poraďte se se svým lékařem.

Jak bojovat se stresem

Hlavními stresovými hormony jsou adrenalin a kortizol, které se na základě impulzů z mozku tvoří v nadledvinkách a následně se odtud vyplavují do krve. Jejich úkolem je pomoci organismu v náročné situaci, kdy to potřebuje, reagovat na ohrožení.

Proto zvyšují hladinu cukru v krvi (aby mělo tělo dost energie) i tep a krevní tlak (aby se zvýšilo prokrvení a zlepšilo rozvádění kyslíku a živin) a ovlivňují i další fyziologické procesy. Je-li to jen krátkodobé a nepříliš časté, nic se neděje. Ale když se stresové hormony vyplavují do krve prakticky neustále, způsobuje to závažné zdravotní škody.