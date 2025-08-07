Panasonic otevře za pár týdnů novou výrobní halu

Nová továrna na výrobu tepelných čerpadel plzeňského závodu firmy Panasonic v průmyslové zóně Borská pole se oficiálně otevře na konci srpna.
Nové stavbě z Folmavské ulice vévodí retenční nádrž, kterou musí mít každá podobná firma, protože dešťová voda z velké plochy střechy nemůže téct do kanalizace, ale do nádrže, kde se zadrží do doby, než se vsákne. „Když prší, je plná, když je sucho, je prázdná. Je to vyrovnávací nádrž,“ říká jednatel firmy Radek Vach.
Ještě v roce 2022 to vypadalo, že Panasonic v Plzni na Borských polích končí s výrobou televizorů a propouští 900 lidí. Na konci roku 2023 firma naopak oznámila, že bude potřebovat další pracovníky. Důvodem byl fakt, že na trhu tepelných čerpadel, jejichž výrobu v roce 2018 přesunul Panasonic do Plzně z Malajsie, panoval poptávkový boom. Polovinu budov v plzeňském areálu nechali v té době majitelé srovnat se zemí. Na jejím místě vznikla třikrát větší hala než ta původní.
V té se od srpna začne vyrábět, problémem ale je, že prodej tepelných čerpadel se mezitím loni propadl. Panasonic, který počítal se zdvojnásobením počtu pracovníků až na 1800, je teď v personálních vyjádřeních umírněný. Poptávka po tepelných čerpadlech podle informací z firmy Panasonic poklesla, protože je levný plyn.
„Zatím zůstáváme na původních 900 pracovnících. Důvodem je, že ve druhé polovině roku 2023 evropská poptávka po tepelných čerpadlech začala dramaticky klesat. Nakonec v Evropě klesla až na polovinu. Naštěstí od ledna letošního roku se zájem zase začíná zvedat, takže pracovníky nabírat budeme. Ale zatím jsme na původních číslech,“ popsal situaci Vach.
Poptávka podle Vacha klesla, protože většina vlád v Evropě se rozhodla buď podporu pro tepelná čerpadla úplně zrušit, nebo ji snížit. Podle něj zafungovala lobby prodejců plynu. „Plyn je totiž paradoxně po vypuknutí války extrémně levný, takže výrobci mají maximální prodeje plynových kotlů v historii, což upozadilo tepelná čerpadla,“ nastínil Vach. Plyn jde podle něj do Evropy z Ruska různými vedlejšími cestami a nestojí příliš. Nadějí pro výrobce čerpadel je podle něj fakt, že některé evropské země už zase dávají tepelným čerpadlům plnou podporu nebo ji zvyšují.
„Pomaličku se podpora vrací zpátky k původním podmínkám. Hlavně se zvedají klíčové trhy, kam patří Polsko, Francie nebo Itálie,“ uvedl s tím, že poslední dva roky byly pro prodeje tepelných čerpadel katastrofické.
Kupci rozhodující se pro druh média neposuzovali jen komoditu, ale i vstupní náklady. Když si totiž dají vedle sebe náklady za plynový kotel, za který se platí kolem 70 tisíc, a na čerpadlo, které pořídí za zhruba 300 tisíc korun, a navíc připočtou vysoké ceny elektřiny, volba jim připadá jasná.
V roce 2022 prodal Panasonic 100 tisíc kusů tepelných čerpadel, k loňským číslům Vach uvedl jen to, že to nebylo ani tolik jako v roce 2022. Firma přitom do nové haly investovala tolik, aby v roce 2030 byla schopná vyrobit milion kusů tepelných čerpadel.