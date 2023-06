Osm milionů lidí ročně

Olomoucká Galerie Šantovka, největší obchodní centrum v regionu, které ročně navštíví přes osm milionů lidí a které se drží i v top 10 největších nákupních center v Česku, slaví kulatiny. Když v říjnu před deseti lety tento chrám konzumu otevíral, stály na něj zákazníci před vstupem fronty.

„To samozřejmě patří ke každému otevření takového centra. My si spíš ceníme toho, že Galerie Šantovka má v tuto chvíli necelých 200 nájemních jednotek, z nichž je většina obsazena a naplněna. V rámci našich statistik uvádíme, že máme jen necelá tři procenta pronajímatelných ploch volných, což považujeme v této době opravdu za úspěch,“ uvádí ředitelka Galerie Šantovka Michaela Mitáčková.

V rozhovoru pro magazín MF DNES prozradila, jaké Šantovka chystá novinky a jak budou vypadat velkolepé oslavy desetiletého jubilea nákupní galerie v září a říjnu.

Pojďme si trochu zabilancovat. Jaké jsou nejkrásnější okamžiky v historii Šantovky?

U nás se stále něco děje. Krásné okamžiky zažíváme třeba v období Vánoc, kdy se snažíme centrum vánočně vyzdobit tak, aby si lidé tyto nejkrásnější svátky užili co nejdéle. Právě o Vánocích každoročně zaznamenáváme jedny z největších denních návštěvností. To třeba za sobotu projde centrem i přes 46 tisíc lidí. Je to samozřejmě dáno tím, že před Vánocemi lidé nechodí jen nakupovat, ale přes naše obchodní pasáže míří i dále třeba do centra Olomouce na tradiční vánoční trhy.

Nejtěžší zkouškou naopak byly covidové roky a následný lockdown, který Šantovku připravil mimo jiné o obchod Pietro Filipi a další. Co pro vás bylo největší ztrátou?

Odchod jakékoliv značky je pro Galerii Šantovku a především dané zákazníky ztrátou. Proto se před takovými odchody snažíme vždy s nájemci vyjednávat o možnostech, které jim umožní setrvat a neodcházet. Občas lidé proto zaznamenají třeba přesunutí určitého obchodu na jiné místo na pasážích.

Které velké značky Olomouc díky Šantovce má, za kterými by lidé jinak museli cestovat hodně daleko? A které byste ještě chtěli získat?

V Galerii Šantovka je celá řada významných značek, od světového řetězce Marks & Spencer, H&M, Lindex, Desigual, iStore, Potten & Pannen až po ty velmi často vyhledávané, jako jsou Rituals, Mohito, Calzedonia, Intimissimi nebo nově Tezenis. Samozřejmě jsou zde zastoupeny i české značky, jako je Baťa, Tescoma, AlpinePro nebo Datart. Vyjmenovat je všechny zde ani nelze. V budoucnu bychom chtěli pro Olomouc získat třeba značku Zara, Flying Tiger Copenhagen nebo Ikea. Své místo by zde ale mohly mít i české a lokální značky, jako jsou třeba Vasky.

Paradoxně ani doba online nákupů nepřipravila Šantovku o zákazníky, návštěvnost po covidu ještě vzrostla a přišly i rekordní tržby. Čím si to vysvětlujete?

Určitě můžeme hodně těžit i z toho, že je Galerie Šantovka umístěna v samotném centru města. Ale zároveň lidem po pandemii rostla chuť se zase vrátit zpět do obchodních center, a to nejen za nákupy, ale především za kulturou a společenskými setkáními. Tržby totiž zaznamenali nejen obchodníci, ale také třeba kino či restaurace.

Co podle vás rozhoduje o úspěchu obchodního centra?

Určitě je to spousta aspektů, které mají dopad na spokojenost zákazníka, od samotné architektury centra až po poskytované služby. Dokonce jsme i takovými audity prošli a naše centrum bylo oceněno nejvyšší možnou úrovní PLATINUM. Na základě výsledků auditu prokázalo obchodní centrum vysoký standard péče o zákazníky, od možností parkování přes nabídku akcí až po udržitelnost a ekologické projekty či marketingovou komunikaci se zákazníkem. O úspěchu tedy rozhoduje určitě prozákaznický přístup, snaha být moderní a nebát se inovovat.

Co nového Šantovka připravuje?

Letos nás čeká poměrně rozsáhlá modernizace stávajících prostor. Novou a daleko větší podobu získá část, kde se lidé mohou najíst. V rámci takzvaného food courtu plánujeme i nové jednotky a více prostoru pro sezení. Na pasážích vzniknou nové oddechové zóny nebo některé části doplníme o designové prvky. Určitě se změny dočkají i vstupní lobby a příchody k toaletám. Další vylepšení pak přinese projekt rozšíření Galerie Šantovky do nové zóny, nyní prostor venkovního parkoviště. Tam se plánuje daleko větší zóna pro zábavu, ale i relaxaci či wellness.

Jak Šantovka oslaví kulaté jubileum, co pro zákazníky chystá?

Oslavy jsme odstartovali už tím, že jsme spustili naši věrnostní aplikaci nazvanou ŠantAPKA, kde lidé mohou za nákupy sbírat věrnostní body a ty vyměňovat za velmi zajímavé benefity. Navíc mají možnost s námi díky tomu soutěžit o deset jedinečných zážitků, mezi nimiž je hlavní výhrou luxusní rodinná dovolená.

Ředitelka olomoucké galerie Šantovka Michaela Mitáčková.

Můžete už prozradit program hlavních oslav v září a říjnu?

Poslední prázdninový víkend, tedy v sobotu 2. září, uspořádáme velkou oslavu v centru Olomouce, přesněji ve Smetanových sadech. Tam nás bude čekat pestrý program nejen pro rodiny s dětmi, ale na své si přijde každý, kdo dorazí. Bude zde gastronomická zóna, pouliční umělci, kapely i prostor pro odpočinek a relaxaci. Večer pak vyvrcholí velkou párty u Galerie Šantovka, kde hlavním hostem bude světový dýdžej Alle Farben s hudební a světelnou show. V sobotu 14. října se pak oslavy přesunou hlavně do vnitřních prostor galerie, kde nebude o zábavu ani velké hosty nouze. Očekáváme mezi nimi i michelinské světové kuchaře nebo nejlepšího cukráře na světě.