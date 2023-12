Okolí Vltavy čeká velká proměna

Bez slepého ramene, ale se zachovaným biotopem. Letos se rozhodlo, jak se v nastávajících letech změní libeňský meandr Vltavy při rozvoji Manin a Rohanského a Libeňského ostrova.

Celý magazín

Podoba 56 hektarů v sedmém a osmém městském obvodě se v ideálním případě začne měnit za tři roky. „V této době získáme stavební povolení pro první z pracovních etap. Práce na ní potrvají šest měsíců,“ popsal první kroky Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní plánování. Finální etapa přijde na řadu v horizontu desítek let. Jasno už je o způsobu, jak se tento kout města promění. „Stavět začneme od města směrem k řece,“ řekl architekt Michal Fišer, člen sdružení OMGEWINS–Fišer–VRV– ŠINDLAR, které uspělo v soutěžním dialogu na revitalizaci lokality.

Záměr už nepočítá s obnovením slepého ramene řeky, které dříve oddělovalo Rohanský ostrov od Karlína. Architekti místo toho navrhli snížit úroveň terénu a na stejném místě vybudovat promenády. Stále ale bude mít stejnou funkci jako slepé rameno, které se původně mělo stát součástí protipovodňové clony Libně, Karlína a Holešovic.

„Ukazuje se, že to, co kolegové navrhli, je stejné, a možná dokonce mírně lepší,“ dodal k novince Hlaváček. Biotopy a charakter místa ale zůstanou zachovány. Absence kanálu zároveň přináší význačnou finanční a časovou úsporu. Bonus podle zástupců magistrátu zároveň představuje to, že ochranná opatření proti velké vodě vzniknou jen na pozemcích města. „Je to významný přínos, zvlášť když si uvědomíme, že případné majetkoprávní spory se mohou protáhnout na řadu let,“ řekl Michal Hroza (TOP 09), radní pro infrastrukturu.

Největší park

Výjimečnou rozlohou se může pochlubit další záměr, vznikající v lokalitě okolo Berounky a Vltavy na jihu hlavního města. Říční niva, kterou čeká proměna v rámci plánovaného parku Soutok, dosahuje rozlohy přes 1 300 hektarů. „Jde o jedinečný projekt, největší ve střední Evropě,“ uvedla Jana Moravcová z ateliéru Norma Architekti, který je součástí vítězného uskupení pro proměnu tohoto území. Experti v aktualizované verzi plánu odstoupili od zvažovaného propojení Berounky a Vltavy říčním ramenem. Naopak, vzniknou zde další stezky pro pěší či třeba běžce. Tyto komunikace získají povrchovou úpravu podle klimatu. Barva totiž odliší, jakou rychlostí se na nich optimálně pohybovat. Jezdci sem budou moci vyrazit na výlety také v koňském sedle. Lidé ocení rovněž nové autobusové zastávky v Lipencích a Radotíně.

„Označení park je poněkud zavádějící výraz. Jde o něco trochu jiného,“ komentoval to Marek Zděrazdička z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Podle něj půjde též tak trochu o územní laboratoř, kde se experimentuje s novými formami rozvoje metropole a prevence povodní.

Oblast, kde se stýká Berounka s Vltavou, představuje komplikované území. Vedle romantických míst s meandrující řekou zde jsou zanedbané brownfieldy, velké zemědělské plochy, ale také pozoruhodné mokřady.