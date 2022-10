Odklon od uhlí s sebou přinese nové profese

I přes vzrůstající poptávku po uhlí, kterou způsobuje v posledních měsících energetická krize, patří budoucnost Ústeckého kraje obnovitelným zdrojům. Zdejší tři hnědouhelné velkolomy ukončí činnost v horizontu maximálně desítek let. Lom ČSA na Mostecku má skončit těžbu do dvou let. Lom Bílina na pomezí Teplicka a Mostecka má povolenou činnost do roku 2030 s tím, že se připravují dokumenty na možnost otevření těžby do roku 2035. Lom Vršany má sice povoleno těžit až do roku 2050, vláda však plánuje ukončit dobu uhelnou o dost dříve.

Spolu s otázkou hledání nových energetických zdrojů bude muset stát reagovat i na poptávku nových profesí, jež budou vzhledem k nadcházejícím změnám potřeba. Například v Dolech Bílina, které patří polostátní energetické skupině ČEZ, nyní pracuje kolem 3,5 tisíce zaměstnanců. Uhlí z lomu míří do Ledvic, do nejmodernější hnědouhelné elektrárny v České republice, která má výkon 660 megawattů a jež zaměstnává zhruba 220 kmenových zaměstnanců a několik set dalších v dodavatelských společnostech.

„To jsou lidé, kteří do budoucna budou do nějaké míry dotčeni odchodem od těžby a výroby elektrické energie z uhlí. Pro všechny naše kolegy však máme budoucnost a tou budoucností je plánovaný rozvoj obnovitelných zdrojů,“ uvedl před časem Jan Kalina, ředitel divize obnovitelná a klasická energetika ČEZ.

Ať jde o oblast těžební, nebo energetickou, dozná v následujících pěti až deseti letech trh práce významné změny. Bude nutné zajistit specializované pracovníky, jejich lepší technické vzdělávání či možnosti rekvalifikace. „Abychom byli schopni reagovat na poptávku po nových profesích. Po lidech, kteří budou technicky velmi dobře vzděláni hlavně v oboru elektro tak, aby byli schopni vyhovět požadavkům firem i domácností,“ řekl při své nedávné návštěvě severních Čech ministr Marián Jurečka (KDU-ČSL).

Pro Ústecký kraj bude podle něj důležité, aby dokázal z tohoto pohledu dobře zvládnout nejen nástup instalací a využití brownfieldů pro fotovoltaiku, ale i pro technologie vyrábějící například vodík. V budoucnu se na rekultivovaných územích v bývalých hnědouhelných lomech totiž vedle výstavby fotovoltaických elektráren počítá v rámci hydrických rekultivací i s větším využitím vodíkových technologií.

V rámci odklonu od uhlí plánuje samotný ČEZ do roku 2030 vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu 6 000 megawattů, většinou těch fotovoltaických. Velká část z nich, až 3 000 megawattů, by měla být postavena na území současných hnědouhelných lomů. „Začali jsme přihlašovat první projekty do výzev Modernizačního fondu pro investice do obnovitelných zdrojů. Sedmnáct projektů z 22 již uspělo. Další projekty budeme přihlašovat,“ doplnil Kalina.

Fotovoltaika: V rámci odklonu od uhlí plánují těžaři v kraji vybudovat obnovitelné zdroje například v podobě fotovoltaických elektráren.

Podobné kroky chystá již nyní i skupina Sev.en Energy, která na Mostecku provozuje hnědouhelné lomy ČSA a Vršany. Ta chystá pět projektů pro nové fotovoltaické elektrárny. Svoji výrobní kapacitu chce rozšířit o 130 megawatt z obnovitelných zdrojů. Výkon plánovaných fotovoltaických elektráren by měl tvořit 6 procent z celkové kapacity fotovoltaik v Česku. Takové množství zelené energie by samo o sobě pokrylo více než dvě procenta roční spotřeby Ústeckého kraje.

Nové elektrárny by mohly začít vyrábět první energii už v roce 2025. Všech pět zdrojů by mělo také vyrůst mimo pozemky zařazené v zemědělském půdním fondu. Zčásti budou využity i některé brownfieldy.

„Tyto nové zdroje pozitivně ovlivní energetickou soběstačnost celého regionu a pomohou České republice k ozelenění elektroenergetického mixu. Budeme tak mít zase o krok blíže k plnění národních dekarbonizačních cílů. Současně je tento projekt důležitou součástí transformace Sev.en Energy, a to zejména v synergii s jejím hlavním transformačním projektem Green Mine,“ poznamenal Pavel Farkač, manažer rozvojových a transformačních projektů Sev.en Energy.

Energetická skupina v současné době zpracovává podklady ke stavebnímu povolení pro všech pět projektů, čímž se přibližuje k začátku výstavby ve vybraných lokalitách v okolí Mostu a Litvínova. Podle vedení společnosti jde zatím pouze o první vlnu záměrů v oblasti fotovoltaiky. Společnost má do budoucna v zásobníku další plochy s ještě větším energetickým potenciálem.