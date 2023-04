Od hyen po nosorožce

Přeměnu areálu, kde ještě před několika lety stála slévárna, završí v letošním roce královédvorský safari park. V části věnované zvířatům jihozápadní Afriky se před hlavní sezonou otevřou výběhy kopytníků a hyen. Od loňského léta tu je největší expozice tučňáků u nás. U Neumannovy vily vzniká nová odpočinková zóna a zoo začne připravovat rozšíření afrického safari pro nosorožce a buvoly kaferské.

Demolice bývalé slévárny začala v roce 2016. Dnes na jejím místě stojí voliéry pro plameňáky a pelikány a expozice tučňáků brýlových za 43 milionů. Téměř hotov je výběh pro africké kopytníky a přibude ještě další výběh pro hyeny, které v současnosti obývají expozici v centrální části zahrady. Dvorská zoo chová hyeny skvrnité a v roce 2017 obnovila chov hyen žíhaných. „Snažíme se získat hyeny hnědé i hyenku hřivnatou,“ sdělil ředitel safari parku Přemysl Rabas.

Velkou proměnou prochází místo před Neumannovou vilou, kde dříve byla voliéra plameňáků. Letos se tam otevře zahrada s posezením a vodními prvky. „Přestože vila původně stála v otevřeném prostoru, byla v posledních letech ze všech stran sevřená. Zbourali jsme bývalou slévárnu a dožívající voliéru plameňáků. Tím se nám částečně otevřel prostor, kde bude fontána a kaskáda, kolem níž se bude po nových schodech scházet do zahrady,“ vysvětlil ředitel. V suterénu Neumannovy vily předělávají expozici koster Umění pod kůží.

Další investice chce zoo směrovat do Afrického safari Josefa Vágnera, kde došlo k rekonstrukci čtyř mostů za desítky milionů korun. Počítá s rozšířením safari, na pozemcích nad lanovým parkem a údolím hrochů mají vzniknout výběhy pro nosorožce a buvoly. „Dostat nosorožce do velkých výběhů bude velmi atraktivní. Bylo by to komfortní i pro zvířata. V současné době jsou buvoli na malém dvorku vedle hlavního vchodu, a to mě trápí,“ uvedl Přemysl Rabas. Letos začne projektová příprava.

Vzácné antilopy a další mládě nosorožce

Safari park posílil chov antilop. Z liberecké zoo získal nového chovného samce antilopy koňské, dvorská skupina tak čítá 14 jedinců. „Antilopa koňská patří k relativně vzácně chovaným a náročným druhům antilop. Má nebývale nebojácnou povahu a v případě ohrožení neváhá zaútočit,“ sdělil zoolog Luděk Čulík. Safari park odchoval už 400 mláďat, mezi lety 1994 až 2008 vrátil na jih Afriky 29 antilop.

Vyhynutí čelí ve volné přírodě také přímorožec šavlorohý, jehož samce získala zahrada z Francie. Přestože se na východě Čech narodilo 145 mláďat, kvůli hledání vhodného samce byl chov pozastaven. Příchod dvou přímorožců znamená restart produkce. V divočině je člověk zcela vyhubil, zachránit přímorožce šavlorohé se povedlo pouze díky chovu v zoologických zahradách a dalších zařízeních, která zvířata vrací do severní Afriky. Dvě samice zamířily v roce ze Dvora Králové do Tuniska.

Od konce února jsou v expozici Vodních světů k vidění už čtyři kriticky ohrožení krokodýli štítnatí. Dospělou samici v hlavním teráriu doplnila tři mláďata, která obývají opravenou velkou nádrž. Ta umožňuje pohled pod vodu, z boku i shora. Safari park získal mláďata zhruba před rokem, dosud byla v zázemí. Měří kolem jednoho metru. Začátkem března se v zoo narodilo už třetí mládě nosorožce dvourohého za jeden rok, což nemá ve světových zahradách obdoby. Samec Magashi je 49. nosorožcem dvourohým narozeným ve Dvoře Králové. Safari park v loňském roce dosáhl jedné z největších návštěvností ve více než sedmdesátileté historii. Turnikety prošlo téměř 670 tisíc lidí, o 125 tisíc víc než v předchozím roce. „Dlouhodobě si myslím, že návštěvnost safari parku by se měla pohybovat mezi 500 až 600 tisíci. Předpokládal jsem, že se to k horní hranici přiblíží, ale skok v loňském roce byl opravdu mimořádný,“ přiznal Přemysl Rabas.