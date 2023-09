Od fotbalu k hokeji. Nezmar pracuje pro Tygry

Člen Klubu ligových kanonýrů Jan Nezmar se dohodl na spolupráci s akademií Bílých Tygrů Liberec. „Honza Nezmar je respektovanou osobou v mnoha oblastech sportu. I přesto, že působil mnoho let zejména ve fotbalovém prostředí, jsme přesvědčeni, že v jeho osobě získáváme top manažera, který nám může velmi pomoci s dalším vývojem a směřováním akademie tak, abychom byli i nadále úspěšní,“ řekl k angažování fotbalové legendy viceprezident libereckého hokejového klubu Lukáš Přinda.

Celý magazín

Nezmarův příklon k hokeji vypadá překvapivě jen na první pohled. Hokej ho bavil odmalička a coby amatér ho hraje dodnes. „Byl to vždy můj největší koníček a dnes už můžu přiznat, že jsem i tajně chodil hrát jednou až dvakrát týdně v době mé profesionální fotbalové kariéry. Dokonce jsem chvíli hrál i ligu neregistrovaných hráčů,“ říká s úsměvem. „V současné době už je to spolu s cyklistikou jediný sport, který provozuji a chodím i třikrát týdně. A samozřejmě se chodím dívat na zápasy mého syna a navštěvuji téměř všechna utkání A-týmu Bílých Tygrů.“

Akademie Bílých Tygrů vychovává přes 400 hokejových nadějí a je jednou z nejúspěšnějších v republice ve výchově talentů, kteří jsou následně draftováni kluby NHL nebo získávají angažmá v předních ligách Evropy. Nezmar bude mít v klubu širokou pracovní náplň. „Spolupráce trvá v různé intenzitě už téměř dva roky. Nyní dostala oficiální podobu. Na základě mých zkušeností z fotbalu, ale zejména zahraničních stáží, jsme se s vedením bavili v průběhu té doby o několika projektech směřujících k dalšímu rozvoji podmínek a prostředí pro výchovu dětí směrem ke sportu jako takovému,“ vysvětluje legenda fotbalového Slovanu.

Na externí spolupráci s Bílými Tygry se dohodl proto, že by chtěl mít stále prostor pro sebevzdělání. V posledních třech letech si nejdříve dodělal druhou vysokou školu a následně absolvoval několik zahraničních stáží. Působí jako sportovní konzultant a spolupracuje s firmou, která se stará o profesionální sportovce zejména z oblasti hokeje a fotbalu.

U Bílých Tygrů jsou jeho hlavními partnery hlavně šéftrenér akademie Jiří Bermann a jeho asistent Libor Daněk. „V kontaktu jsem ale s většinou mládežnických trenérů,“ říká. „Tygry nezajímá jen hokej, ale i to, aby děti co nejvíce sportovaly, a to mi je velmi sympatické. Budeme se bavit o dalším rozvoji infrastruktury, nastavení procesů a komunikace uvnitř klubu i vně, efektivitě vynaloženého času a energie, organizace tréninků, ale i dalších věcí, které se týkají sportovního managementu a dalších rozvojových projektů.“