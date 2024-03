O studijní obor Agropodnikání prudce roste zájem

Letos jsou vedle víceletých gymnázií, což je každoroční evergreen, v kurzu obory IT, cukrář, zdravotník či agropodnikání. Vyplynulo to z ankety mezi středními školami v Plzeňském kraji, které právě sumarizují přihlášky ke studiu.

Celý magazín

Na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech je podle ředitele Vladislava Smolíka na stole 616 přihlášek oproti loňským 377. Největší zájem je o agropodnikání, kde už dva roky otvírají dvě třídy, předtím přitom s bídou obsazovali jednu. Smolík to vysvětluje generační výměnou v zemědělství. Ředitel je spokojený i se zájmem o učební obory kuchař, číšník, dále zemědělec farmář, cukrář či nástavbový obor podnikání. „Menší zájem je o obory pekař, řezník a zahradník,“ konstatoval Smolík.

Mluvil jste o tom, že se zvedl zájem o obor agropodnikání o učební obor zemědělec farmář. Jak to jde dohromady s tím, že teď se všude mluví o protestech zemědělců nebo o tom, že se v zemědělství podnikat nevyplatí?

Jsme jedinou školou v kraji, která má v názvu zemědělská. Dorůstá generace farmářů soukromníků, kteří k nám dávají děti. Je to navíc zajímavý obor, kde studenti mají autoškolu zadarmo, v osnovách je i obor myslivost. Jsme rádi, že je o obor zájem.

Zájem je dán i tím, že absolventi potom pracují u rodičů na farmě?

Ano, to se stává často. Někteří jdou po střední škole i na vysokou školu a pak na farmu. O agronomy, zootechniky, mechanizátory a ekonomy je kvůli generační obměně velký zájem.

Opravdu je to jen generační obměnou?

Je to i velkou propagací z naší strany a my jsme rádi, že naše snaha nese ovoce.

Když se ale podívám na platy v zemědělství, nejsou v čele žebříčku zaměstnání, kde se dá dobře vydělat.

To je pravda, ale obor je to zajímavý.

A odchází všichni absolventi pracovat do zemědělství?

Z učebního oboru zemědělec-farmář určitě. Mezi nimi je hodně těch, kteří jdou na rodinné farmy. Někteří absolventi se ale dostávají do pozic v zemědělských podnicích, kde jsou potřeba ve středním managementu a kde také probíhá generační obměna. Z těchto podniků sledujeme velkou poptávku po těchto odbornících. Říkají nám, že mají na zemědělských pozicích šedesátníky a že budou časem potřebovat náhradu.

Takže rodiče situaci sledují a zjišťují, že děti po škole najdou práci a přihlášky z toho důvodu na vaši školu podávají?

Určitě je to tak. Já mám také na naší škole vystudované agropodnikání. I když nepracuji v zemědělství, doma máme hospodářství, takže se mi škola hodí. Je to obor, který se dá využít při práci na farmě, v managementu i jinde, například ve státní správě.