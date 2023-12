Novinky z hor

Několik nových nebo významně zmodernizovaných sjezdovek čeká na lyžaře ve střediscích Krkonoš a Orlických hor. Špindlerův Mlýn otevře dvě nové trasy, v Orlickém Záhoří dokončují stavbu sjezdovky a lanové dráhy. Úprav doznala také Černohorská sáňkařská cesta v Janských Lázních. Lyžování v nadcházející sezoně nezdraží.

Špindlerův Mlýn investoval 300 milionů korun. Hlavní novinkou jsou dvě nové sjezdovky na Medvědíně a Hromovce, které představují první krok k propojení středisek Svatý Petr a Medvědín. Obě mají moderní technologii zasněžování. Červená sjezdovka Přehradní začíná u horní stanice Hromovky a měří 1 500 metrů. Na Medvědíně se otevře kilometrová sjezdovka Lesní. Lyžaři na ni odbočí z červené sjezdovky, končí u křížení s Vodárenskou sjezdovkou.

Vlekaři také rozšířili nejvytíženější modrou sjezdovku ve Svatém Petru. „Díky terénním úpravám užších částí a několika členitých zatáček je výrazně širší, přehlednější a bezpečnější,“ uvedl ředitel skiareálu René Hroneš. Z Vodárenské cesty na medvědínské straně střediska, po níž se dosud dalo lyžovat, jen když napadlo hodně sněhu, se stala dvakrát tak široká plnohodnotná modrá sjezdovka s moderním zasněžováním.

Zimní sezona ve Špindlerově Mlýně začne 9. prosince, cena skipasů se bude opět řídit obsazeností střediska, termínem a sněhovými podmínkami. Nejlevnější online permanentky vyjdou na 640 korun.

Sáňkařská cesta se protáhla

Investice SkiResortu Černá hora – Pec, pod který spadá pět středisek ve východních Krkonoších s 50 kilometry sjezdovek, dosáhly 40 milionů korun. Vlekaři pořídili 29 sněžných děl pro sjezdovky v Peci, které dokážou vyrábět umělý sníh při vyšších teplotách než starší děla. Upravená Černohorská sáňkařská cesta v Janských Lázních nově měří čtyři kilometry a trasa v horní části už nebude křižovat sjezdovky jako dosud. SkiResort rozšířil síť automatických pokladen, kde si lyžaři vyzvedávají skipasy, na šest. Ceny permanentek budou podobné jako v předchozí sezoně. „Skipasy zdražovat neplánujeme. Jednodenní skipas pro dospělého bude online v prodeji od 620 korun,“ sdělil ředitel SkiResortu Jakub Janda. Večerní lyžování zdarma bude nově součástí vícedenních skipasů na pět, šest a sedm dní. K těmto třem variantám vícedenních lístků navíc lyžař dostane zdarma jednu jízdu na bobové dráze v Relaxparku v Peci pod Sněžkou.

Provozovatel sjezdovek v Malé Úpě investoval do zasněžování, pořídil automatické pokladny a nové servisní stroje. Hlavní novinkou je multifunkční kinosál v bývalém hotelu Hořec, kde už je půjčovna a servis lyžařského vybavení a také kavárna. Kinosál s 50 sedačkami bude moci uvádět premiéry hned po uvedení do distribuce. Sloužit bude zároveň pro přednášky, koncerty a programy pro děti. „Máme nový komunikační systém, díky kterému umíme oslovit všechny návštěvníky, kteří si koupili skipas online. Pokud bude špatné počasí, můžeme rozeslat zprávu, že v sále poběží kino nebo bude program pro děti,“ poznamenal ředitel maloúpského skiareálu Martin Buček.

Ceník doznal pouze kosmetických úprav. Jednodenní skipas v hlavní sezoně bude na pokladně stát stejně jako vloni 1 050 korun, v internetovém obchodě o stokorunu méně. Mnohem výraznější sleva je u vícedenních balíčků.

Nový skiareál

V Orlických horách by se ještě letos měla nabídka rozšířit o nový skiareál, který za více než 150 milionů korun vzniká v Orlickém Záhoří. Hotová je 1 650metrová sjezdovka na bývalých polích a loukách. Stavbaři dokončují stavbu repasované čtyřsedačkové lanovky ze Švýcarska, povede pod vrchol Koruna. „Zkušební provoz bychom chtěli zahájit v prosinci a během zimní sezony areál spustit naplno, ideálně ještě do konce roku,“ sdělil ČTK starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler. Lanová dráha se stovkou sedaček přepraví až 1 800 lyžařů za hodinu.

Na projektu nové lanovky pracuje Deštné v Orlických horách. Šestisedačku s ochrannými bublinami proti nepříznivému počasí plánuje v areálu Marta I stavět příští rok. Deštné před letošní zimou posílilo zasněžování. Za celodenní permanentku dospělí v hlavní sezoně zaplatí 790 korun, o stokorunu více než vloni. Skiareál letos poprvé nabídne pohyblivé ceny skipasů. „Když se podíváte na konkurenci, nenajdete skiareál, který má jednu, dvě nebo tři lanovky, se skipasem pod 800 korun. Permanentky koupené v internetovém obchodě s časovým předstihem budou výrazně levnější,“ uvedl ředitel střediska Petr Prouza.

Pouze na běžnou údržbu se před sezonou zaměřily Říčky v Orlických horách. Ceník zůstal beze změn. Celodenní permanentka v hlavní sezoně, od Vánoc do začátku ledna a od 2. února do 17. března, vyjde dospělého na 830 korun. Ve vedlejší sezoně to bude 770 korun. V případě online nákupu lyžaři pořídí skipasy s pětiprocentní slevou. „Chceme lyžování zachovat dostupné a držíme ceny na úrovni loňského roku, přestože náklady na provoz areálu stále rostou,“ poznamenal ředitel skicentra Jan Duffek.