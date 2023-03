Novinky ve výbězích: kotě, lví pár i klokani v dětské zoo

S prvními letošními mláďaty brněnská zoo návštěvníky trochu napínala. Měla pro to však dobrý důvod. Jedním z přírůstků je totiž malý margay, známý také jako dlouhoocasá tečkovaná kočka. Matka ho pečlivě střežila, vzorně se o něj starala a po dvou měsících kritického období a po veterinární prohlídce už je jasné, že se mu daří dobře.

Celý magazín

„Malý margay se narodil zhruba v polovině ledna. Jeho matka už odchovala jedno mládě v roce 2018. Od počátku se o svého potomka starala přesně tak, jak má. Při první veterinární prohlídce jsme na začátku března zjistili, že se jedná o vitálního samečka,“ těší kurátorku chovu savců Oldřišku Kučerovou.

Margay žije především na stromech, ale za potravou se vydává i na zem. A je to mistr ve šplhu. Zadní končetiny dokáže vytočit až o 180 stupňů a umí se jimi udržet větví, pokud něco drží v předních tlapách. Kromě toho jako jediná kočka umí šplhat ze stromu hlavou dolů.

Ještě o den dříve se na Mniší hoře radovali z mláděte anolise – malého ještěra z Karibiku. V Evropě je chová jen pět zoologických zahrad, v Česku pouze ta brněnská. A velké akvárium v Tropickém království zaplnili další čtyři malí a ojedinělí rejnoci trnuchy.

„Rozhodně největším mládětem od začátku roku je takin indický. Narodil se první březnový den přímo ve výběhu, kde o něj také matka Hanička pečuje. Návštěvníci ho tak mohou bez problémů vidět,“ zve do zoo její mluvčí Michal Vaňáč.

Jarní akce v zoo Pestrý velikonoční program chystá od 7. do 10. dubna Zoo Brno. Pro rodiče s dětmi budou připravené kreativní dílničky, zábavná stezka a ukázka stříhání ovcí. Velikonoční pondělí bude patřit hledání vajíček – v areálu jich bude schovaná celá tisícovka, a kdo aspoň jedno z nich najde, dostane odměnu. Papouščí zoo v Bošovicích na Vyškovsku se rozhodně vyplatí navštívit na Mezinárodní den ptactva 1. dubna, kdy tam navíc bude zahájena výstava perokreseb dinosaurů. V hodonínské zoo tuto akci s tematicky zaměřeným programem pořádají o den později. V obou zoo mají návštěvníci s ptačím příjmením vstup zdarma.

Hodonínskou zoologickou zahradu čeká velká lví výměna. Jedenáctiletý samec lva jihoafrického zahradu před pár dny opustil a nový domov našel v Bratislavě. Místo oblíbených bílých lvů jihoafrických bude zoo chovat lvy berberské. „Podpoříme tak chov v přírodě největších vyhynulých afrických šelem. Samice přicestuje ze Zoo Plzeň a samec z německé Zoo Neuwied,“ prozrazuje mluvčí Ivo Cencinger s tím, že by to mohlo být zhruba do měsíce.

Nové přírůstky mají i v papouščí zoologické zahradě v Bošovicích na Vyškovsku, jež je jedinou svého druhu v Evropě. Převážnou část jejích obyvatel tvoří papoušci jižní Ameriky, dále pak africké druhy papoušků a také ti z Austrálie. V zoo je k vidění okolo 300 papoušků šesti desítek druhů.

Sezonu tady zahájili 1. března a v současné době se zoo může pochlubit novými mláďaty papoušků šedých – žako, papoušků senegalských, ale i amazónků, arating nebo malých a velkých druhů arů. „V sobotu 22. dubna slavnostně otevřeme dětskou zoo. Jejími obyvateli budou králíci nejstarších národních plemen – český strakáč a moravský modrý, morčata, klokani rudokrcí, andulky a papoušci mniší, kteří si jako jediní z papoušků pletou hnízda,“ přibližuje majitel zoo Vlastimil Škrhák.