Novinky na jihočeských hradech a zámcích

Na státních hradech a zámcích začala hlavní sezona. Návštěvníky asi nejvíce potěší, že se památkáři rozhodli nezvyšovat vstupné. Děti od 6 do 17 let ho budou mít navíc ještě o 10 procent levnější než loni. Nově bude činit 30 procent ze základního vstupného. Například na zámku Červená Lhota, kde je hlavní vstupné 180 korun, bude cena vstupného pro děti 50 korun. Děti do šesti let mohou dál na prohlídky zdarma.

Na jaké novinky se mohou těšit lidé, kteří zavítají na známé jihočeské památky? „Tou největší je rekonstrukce reprezentativních textilií na zlatý kočár, který pro svou diplomatickou misi u papežského stolce nechal vyrobit v Římě roku 1638 kníže Jan Antonín I. z Eggenbergu,“ informuje kastelán českokrumlovského zámku Pavel Slavko.

Nejvýznamnějším restaurátorským a stavebním projektem roku bude pokračující celková obnova letohrádku Bellarie v zámeckém parku za 50 milionů korun. Ten nabídne například kouzelný stůl, který bylo možné pomocí výtahové konstrukce přemisťovat z kuchyně do jednotlivých pater, a umělou jeskyni zdobenou lasturami perlorodek říčních.

Zámek Kratochvíle vstoupil do nové sezony s novým kastelánem Petrem Šmídem, který hodlá navazovat na tradiční akce, jako je přednáška profesora Hilského, pouť, tančírna nebo květinová výzdoba interiérů. Novinkou budou čtyři hudebnědivadelní večery.

„V osvětlené zahradě a interiérech zámku se rozezní hudba i poezie z přelomu 16. a 17. století. Jejich prostřednictvím bude možné vyslechnout a spoluprožít příběh původu pětilisté růže Rožmberků, tajuplnou baladu o proměně mladé dívky v bílou laň či vyprávění alchymistů o své touze nahlédnout tajemství přírody,“ upřesňuje Šmíd.

Na konci června tam navíc zkolaudují provozní zázemí za 30 milionů korun, které zlepší pracovní podmínky personálu zámku a zároveň otevře nové možnosti využívání objektů v ohradní zdi, které do této doby sloužily jako skladovací prostory nebo dílny.

Další velká etapa rekonstrukcí čeká zámek ve Vimperku. První část dokončená v roce 2021 stála 136,9 milionu. V druhé, která je plánovaná na roky 2023 až 2024, se počítá s dalšími pěti projekty za zhruba 100 milionů korun. „Rozsáhlé stavební práce na Horním i Dolním zámku návštěvnický provoz neomezí, naopak lidé budou moci sledovat obnovu zámku doslova v přímém přenosu,“ podotýká kastelán Vojtěch Brož. Dojít má například na opravu střech, fasád a zázemí. Stavební ruch budou moci pozorovat i turisté na Červené Lhotě. „Dělníci pracují například v podkroví východního křídla, kde bude návštěvníkům při speciálních příležitostech přístupná knihovna a pokoj princezny Sophie,“ naznačuje kastelán zámku Tomáš Horyna.

Ani letos ale nebude v provozu půjčovna lodiček. Důvodem je problém s hrází rybníka. Ten je nyní částečně zaplněný vodou, ale to se v září změní. Kvůli rekonstrukci za více než 50 milionů korun ho bude muset firma celý vypustit.

„I tak to bude zajímavý a netradiční zážitek. A to zejména pro lidi, kteří inklinují k archeologii a rádi si připomínají středověké stavební etapy. Radikální rekonstrukce hráze totiž otevře některé krajinné pohledy, které již více než pět století zůstávají skryté,“ přibližuje Horyna.

Landštejn: Hrad je jedním z turistických lákadel České Kanady.

Naopak hrad Landštejn uvidí po třech letech návštěvníci opět bez lešení. Turisté ocení i nový návštěvnický okruh Hrad a kaple, který kombinuje samostatnou prohlídku hradu s komentovanou prohlídkou unikátní románské kaple, do které může vstoupit pouze deset lidí dvakrát denně. Proto je lepší předem se objednat.

Na Rožmberku už čtvrtým rokem pokračuje obnova původní výmalby místností někdejšího muzea rodu Buquoyů v prvním patře hradu. „V sezoně návštěvníkům představíme restaurovanou výmalbu v pokoji Karla Alberta. Zde nás velmi mile překvapil náhodný nález pod mladšími omítkami. Pravděpodobně se jedná o výmalbu ze stejného období jako výzdoba rytířského sálu z počátku 17. století, a co je podstatné, také v podobné kvalitě. Pozdější zásahy však tuto vrstvu silně degradovaly. Velmi rádi bychom našim návštěvníkům prezentovali alespoň fragment této výzdoby,“ komentuje kastelánka Andrea Čekanová.

V zámeckém parku na Hluboké nad Vltavou přibude nová lávka na ostrůvek v rybníku, která bude připomínat tu původní z přelomu 19. a 20. století. Novinkou v zámeckých interiérech bude textilní tapeta, která se po mnoha desetiletích vrátí do pracovny kněžny Terezie.