Noe Polo Club: vlastní chov koní i školička

Viktorie Polanová, dcera Marka Polana, patří do širší světové špičky hráček koňského póla. Oba dva se na konci minulého roku zúčastnili mistrovství světa v arena pólu v Argentině, kde družstvu, doplněnému o domácího hráče, pomohli k třetímu místu. Viktorii Polanové to zároveň vyneslo pozvánku na prestižní turnaj do Indie, kde letos na jaře startovala i další z Polanových dcer Amelie. Ženský tým, opět doplněný ze zahraničí, se umístil na druhé příčce. V létě by se děvčata z Noe Polo Clubu měla zúčastnit turnajů v Německu nebo ve Francii.