Nevím, co je rutina, každý den v práci je jiný

Vcházím do útulku, z kotců se ozývá psí štěkot, z druhé strany je slyšet ovčí bečení. Do toho přichází usměvavý majitel s jedním psem na vodítku. Je to Vladimír Kössl, který provozuje ve Starých Hodějovicích u Českých Budějovic známou odchytovou službu a útulek Animal rescue.

Co vás přivedlo k záchraně zvířat?

Byla to náhoda. Já jsem původem lesák, vždy jsem mezi zvířaty byl a vyrůstal jsem s nimi. V roce 1995 mi přišla nabídka, zda bych nechtěl zajišťovat odchyt zvířat pro město České Budějovice. Naše spolupráce trvala dvanáct let. V roce 2007 jsem se osamostatnil, založil jsem si vlastní odchytovou službu a útulek. Našich služeb v současné době využívá asi 70 městských a obecních úřadů v okolí Českých Budějovic, které nemají vlastní útulek.

Co vše zahrnuje vaše práce?

Když se někde pohybuje nějaké toulavé domestikované zvíře (psi, kočky, ovce, plazi, papoušci), má nálezce povinnost vrátit zvíře majiteli, většinou to ale není možné, protože majitele neznají, v té chvíli má nálezce nahlásit toulavé zvíře obci, ta se má o ně postarat. My jsme pro obce služba a o zvířata se staráme za ně, stejně jako jiné firmy udržují zeleň nebo se starají o likvidaci odpadu. V téhle práci je výhoda, že každý den je jiný, nemáme žádnou rutinu. Po telefonátu z obce zvíře odchytneme a zkontrolujeme, jestli nemá nějaké označení, podle kterého se dá zjistit majitel. Pokud vlastníka zjistíme, zvíře mu předáme zpět.

A když ho nezjistíte?

V takovém případě ho umístíme do útulku, kde se dělá první zevrubná prohlídka, nafotí se a zveřejní, aby se mohli majitelé přihlásit, nebo aby si je už mohli vybrat případní zájemci. Zvířeti se nařídí karanténa, po jejím ukončení veterinář zvíře vakcinuje, případně označí a je zařazeno do běžného chodu útulku, kde se o ně staráme stejně jako o vlastní.

Jaké mají zvířata v útulku vyžití?

Každý pes potřebuje chodit na procházky, nemůže být zavřený pouze v kotci. U nás psi jdou minimálně třikrát denně ven mimo areál. Zvířata mají individuální potřeby podle povahy a my se jim snažíme poskytnout to, co potřebují. Je potřeba psy vychovávat a socializovat, abychom zamezili tomu, že nám tady zůstanou, a připravili jsme je na běžný život. Aktivní psi s námi běhají, učí se aportovat, překonávat překážky. Jezdíme s nimi také na různé akce.

Jak vám lidé mohou pomoci?

Jsme rádi za pomoc s venčením od lidí z okolí, zvířata se tak na nás méně fixují, protože některá si po týdnu v útulku myslí, že jsou naše. Pro ně to není optimální, musejí být připravená, že si najdou nový domov. Dále jsme rádi za materiální pomoc, na kterou je nutné se předem domluvit, naše potřeby se časem mění. Další variantou je fyzická pomoc s údržbou areálu. Základní náklady hradí obce nebo vlastníci odchycených zvířat, pokud se je podaří najít, ale jsme vděční i za finanční podporu. Pokud chceme poskytnout nějakou nadstandardní péči, pak se bez dárců neobejdeme. Jde například o různé operace, kastrace toulavých koček, nákupy mikročipů a podobně. Provozovat útulek je finančně nákladná věc bez nároků na dotace.

Jak postupujete, jestliže odchytnete zvíře, které má na sobě známky týrání?

Útulek není správní orgán, my nemůžeme rozhodovat o tom, zdali se zvíře vrátí ke svému majiteli, když se o něj přihlásí. Když máme podezření, že nějaké zvíře bylo týrané či žilo v nevhodných podmínkách, nahlásíme to správnímu orgánu, jako je Státní veterinární správa a obecní úřady s rozšířenou působností (České Budějovice, Kaplice, Český Krumlov), případně orgánu činnému v trestním řízení, ty pak rozhodují o umístění zvířat do náhradní péče. Dále proběhne správní řízení, při kterém může dojít k vyvlastnění zvířete a k původnímu majiteli se nevrací. Bez jejich rozhodnutí bychom je museli předat zpět majiteli, jestliže si pro něj přijde a zaplatí náklady. U nalezených zvířat umístěných do útulku má vlastník po dobu čtyř měsíců od jeho nálezu právo na vrácení zvířete. Pokud někdo ví o týraném zvířeti, může to nahlásit na Státní veterinární správu, aby k podobným případům nedocházelo.

Přirostlo vám nějaké zvíře k srdci natolik, že jste si ho nechali?

Za dobu, co máme útulek, jsme si nechali starší jezevčici a nějaké kočky, se kterými to bylo složitější a lidé o ně neměli zájem. Člověk, který provozuje útulek, to musí mít v hlavě nastavené tak, aby mu zvířata nezůstávala. Naším úkolem je vrátit je k původním vlastníkům nebo jim najít nový domov. Na všechna zvířata, která nám přirostou k srdci, nemáme doma místo.

Jaká zvířata jsou v útulku nejkratší dobu?

V dnešní době je velký zájem o malé psy, kteří se vejdou do bytu. Malý pes může s lidmi cestovat. Také náklady jsou pro menší zvíře nižší. Největší zájem je o mláďata. Feny jsou oblíbenější než psi. Ale jsou případy, které nemají logiku a lidé si odvážejí voříška, u kterého jsme si mysleli, že nám v útulku zůstane, protože jim připomíná jejich bývalého mazlíčka.

Záleží vám na tom, kam zvíře po adopci půjde?

Snažíme se vybírat zájemce tak, aby nabídli zvířeti to, co mu bude nejvíce vyhovovat. Dopředu chceme vědět, jaké zázemí mají. Lidé nám vyplní jednoduchý formulář s otázkami ohledně domácnosti, zda mají děti či jiná zvířata. Ne všechna zvířata jsou k nim vhodná. Následně si domluvíme schůzku přímo v útulku, a teprve když vidíme, že je z obou stran, tedy od zvířete i od zájemců, vše v pořádku, sepisujeme smlouvu o předání a zvíře může odjet. Jsme rádi za zpětnou vazbu a fotky, které nám lidé posílají.

Vnímáte, že se zájem o zvířata proměňuje?

V období covidu lidé měli větší zájem o psy, mohli s nimi chodit do přírody a potřebovali parťáka na sociální soužití. Nestává se nám často, aby zvíře někdo vracel, a ani v poslední době těchto případů nepřibylo. V posledních letech frekvence příjmů zvířat do útulku klesá. Není to tak, že by mazlíčků ubývalo, přibylo povinné čipování, díky kterému jsme schopni vracet zvířata z ulice rovnou vlastníkům. Dříve jsme odchytávali 350 zvířat ročně, nyní jsme pod číslem 300 výjezdů za rok.

Jak dlouho vám zvířata v útulku zůstávají?

Průměrná doba pobytu v útulku je 62 dní včetně karantény, některá zvířata ihned po karanténě odcházejí do nových domovů, jiná ovšem zůstávají o poznání déle.